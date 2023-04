Aluna da rede estadual escreve livro sobre bullying e dá voz à batalha silenciosa de inúmeros estudantes

A estudante Ariane Emanuele Sztaler, de 14 anos, que estudava no Colégio Estadual Cívico-Militar Anita Garibaldi, em Jardim Alegre, Paraná, passou por uma experiência traumática de bullying na escola.

Com a ajuda da mãe, que é professora, Ariane decidiu escrever sobre o que sentia para aliviar a tristeza. O conselho virou um projeto em que a jovem reuniu alguns alunos que estavam dispostos a colaborar com seus depoimentos.

Com a autorização das diretorias de algumas escolas do município, Ariane distribuiu questionários para cerca de 300 alunos, com idades entre 12 e 16 anos, e coletou dados que serviram de base para que o perfil das vítimas de bullying, bem como as principais formas de ataque dos agressores, fossem traçados.

Depois de seis meses de intenso trabalho, o livro intitulado “Bullying: caia fora dessa”, que reúne em 102 páginas dados, legislação e testemunhas, foi publicado. O livro dá voz à batalha silenciosa de inúmeros estudantes e é uma importante ferramenta para conscientizar sobre o bullying e combatê-lo.