Athletico conquista título invicto do Paranaense 2023

O Athletico conquistou neste domingo, na Arena da Baixada, o título do Campeonato Paranaense de 2023. O time comandado pelo técnico António Oliveira empatou em 0 a 0 , com o Cascavel na partida de volta da final, e com o resultado da vitória por 2 a 1 na ida, garantiu o título invicto.

Com uma campanha histórica, o Furacão foi imbatível no Paranaense deste ano, vencendo 15 partidas e empatando duas em 17 jogos disputados. Esses números são idênticos aos da campanha de 1936, quando o Athletico conquistou seu primeiro título estadual de forma invicta.

A 27ª conquista do título do Campeonato Paranaense confirma o Furacão como uma das equipes mais vitoriosas do futebol brasileiro.

A torcida do Athletico, que vem acompanhando o time de perto desde o início da temporada, celebra o título invicto e a campanha histórica no Paranaense de 2023. Com um elenco jovem e promissor, o Furacão se prepara agora para os próximos desafios, com o objetivo de manter o nível de desempenho e buscar novas conquistas para sua galeria de troféus.