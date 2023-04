DJ Malifoo estreia hit novo e inédito no palco da ExpoLondrina

DJ e produtor de música eletrônica, Malifoo pisou pela primeira vez no palco principal da ExpoLondrina, embora já tenha vindo se apresentar na cidade outras vezes. E, para estrear no meio de dois shows sertanejos – ele se apresentou entre Zé Neto & Cristiano e Ana Castela –, trouxe músicas novas e uma inédita, um single que estreou no set list da ExpoLondrina: “Um Erro”, parceria com MC Cabelinho. “A gente se falou muito nos últimos dias, mandamos arquivos um para o outro e chegamos no resultado. Essa música nova vou lançar e tocar pela primeira vez em Londrina”, afirma.

Malifoo nasceu Edjuardo Berenger, em Nova York, nos Estados Unidos. Criado na capital paulista, desde os 15 anos curte música eletrônica. Hoje, aos 24, já coleciona uma jovem carreira em potencial: ele foi confirmado no próximo Tomorrowland Brasil. “Música boa é música boa. Vou tocar músicas minhas que a galera gosta, como ‘Várias Queixas’, [remix] que fiz com Gilsons, e também ‘Pandora’”, conta. Para ele, é uma alegria imensa estar na ExpoLondrina. “Estou muito animado.”

Via: Fábio Luporini