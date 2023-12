Alunos do Ensino Médio se destacam em Feira de Empreendedorismo: Aprendendo a Empreender na Prática

Os corredores do Colégio Attílio Codato e do Colégio Mastro Andrea Nuzzi estiveram repletos de criatividade e inovação durante a Feira de Empreendedorismo realizada pelos alunos do segundo ano do Ensino Médio. O evento, coordenado pela professora Geisiely Teixeira, ofereceu aos jovens uma experiência prática e imersiva no universo dos negócios.

A iniciativa proporcionou aos estudantes a oportunidade única de aplicar conceitos teóricos na prática, explorando todos os estágios de um empreendimento. Desde a concepção da ideia até a viabilização do negócio, os alunos mergulharam em um processo de aprendizado dinâmico e desafiador.

A professora Geisiely Teixeira, responsável por orientar e guiar os estudantes durante todo o processo, enfatizou a importância desse tipo de experiência na formação profissional dos jovens. “Ver o engajamento e a dedicação dos alunos nesse projeto é extremamente gratificante. Eles estão desenvolvendo habilidades essenciais para o mercado de trabalho e para suas vidas pessoais”, afirmou a professora.