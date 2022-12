1win Brasil é um representante popular no mercado de apostas em 2022. Ao mesmo tempo, uma grande parte do público da plataforma vem do Brasil. Inicialmente, em 2016, a empresa foi chamada FirstBet. Depois disso (em dois anos), a plataforma recebeu uma licença da Curaçao eGaming Commission e ficou conhecida como 1win.

Ano de fundação 2016 Licença 8048/JAZ2018-040 pela Comissão de eGaming de Curaçao Entretenimentos Apostas, jogos de cassino Software Aplicações Desktop, Android e iOS

A plataforma oferece uma ampla gama de métodos de pagamento e muitas maneiras de retirar fundos. 1win vem com vários bônus, que estão disponíveis tanto para usuários registrados recentemente como para usuários regulares. No caso de problemas técnicos, você pode entrar em contato com o serviço de suporte ao cliente e obter uma resposta rápida através de um canal de comunicação adequado.

Como se registrar no 1win?

O portal de apostas 1win é fácil de usar e intuitivamente compreendido. Você pode se acostumar rapidamente a ele, não importa se você é um novato ou um apostador regular. Quando você abre a página principal do site pela primeira vez, você vê que ele está otimizado. Todos os botões e controles de navegação estão bem estruturados e você pode iniciar o registro em um segundo.

Atualmente, você pode escolher entre duas formas principais de registro 1win para criar uma conta rápida e via redes sociais.

Veja aqui como se registrar na plataforma:

Clique no botão “Registro” no canto superior esquerdo da página min. Especifique a opção “Registro Rápido”. Selecione a moeda que você está disposto a usar, e preencha os campos com seu número de telefone, e-mail e senha. Se você visitar a plataforma a partir do site parceiro, você pode inserir o código promocional. Eleger a caixa de seleção que você concorda com os “Termos de Uso” do portal e clicar no botão “Registrar”.

Se você preferir criar uma conta usando redes sociais, então você deve fazer o seguinte:

Clique no mesmo botão “Cadastro” e escolha a opção “Redes sociais”. Escolha uma das sete redes sociais (incluindo Telegramas, Google, Steam, etc.). Selecione seu tipo de moeda e digite um código promocional (se houver). Submeta sua ação clicando no botão “Registrar”. Após passar pelo processo de registro 1win, você deve ir às configurações para verificação.

É necessário tornar-se um usuário completo da plataforma e ser capaz de depositar e retirar fundos.

Como apostar no 1win

A plataforma vem com um processo de apostas adequado e compreensível. Para começar, você deve fazer o seguinte:

Vá para o site oficial 1win e faça o login em sua conta. Inicialmente, a plataforma foi posicionada como um portal de apostas, para que você possa ver os eventos disponíveis diretamente na página principal. Use filtros para selecionar o tipo de esporte, partida específica, tempo, etc. Após escolher o evento, clique sobre ele e especifique o tipo estranho, coeficiente e quantidade de fundos que você gostaria de colocar. O sistema cria um cupom com sua aposta que você deve enviar, clicando no botão “Fazer aposta”.

Agora, você pode monitorar o status do cupom a partir de sua conta privada no site 1win.

Tipos de Apostas

A plataforma 1win Brasil permite que você faça apostas em uma grande variedade de jogos. Entre eles, você pode encontrar beisebol, futebol, etc. Além disso, o 1win une apostadores de todo o mundo e tem muitos clientes do Brasil. É por isso que você pode encontrar aqui todos os principais jogos de críquete. Para começar a apostar, você deve entrar em sua conta e prosseguir para a página principal. Lá você deve encontrar e clicar na seção “Ao Vivo”.

A página da cartilha esportiva está dividida em três partes. A barra lateral esquerda contém jogos disponíveis e filtros práticos para escolher a partida em que você está interessado. Na parte central, você pode ver os eventos apropriados, as pontuações atuais, os coeficientes disponíveis, etc. No lado direito, há uma seção com o cupom de aposta. Para fazer uma aposta no site oficial 1win, especifique o tipo de jogo, escolha o jogo e digite o quanto você gostaria de apostar. Depois, basta clicar no botão “Fazer uma aposta” para criar um cupom.

No momento de escrever, o portal oferece os seguintes tipos de apostas.

Prematch. Este é um dos tipos mais populares de apostas quando o usuário do platfrom calcula antecipadamente os possíveis resultados dos eventos e seleciona o mais provável. A vantagem desta aposta é que você tem tempo suficiente para fazer pesquisas.

Ao vivo. Este é o segundo tipo de aposta mais popular quando você prevê o resultado quando o jogo já está em andamento. Neste caso, você não tem muito tempo para aprender os antecedentes da equipe. Ao mesmo tempo, você tem mais 1win de opções de apostas.

Expresso. Aqui, você pode fazer apostas em múltiplos eventos. Por um lado, é uma boa opção para aumentar significativamente os seus ganhos. Por outro lado, se mesmo uma de suas previsões falhar, toda a sua aposta perde.

Sistema. Esta aposta 1win inclui de 3 a 8 resultados e permite que você aumente o pagamento potencial. No caso de uma vitória, o valor de sua aposta é multiplicado pelo número total de apostas.

Aplicativo 1win

A plataforma tem uma aplicação especial para usuários de dispositivos móveis. Para obtê-lo, você precisa visitar o site a partir de seu smartphone ou tablet e tocar no botão “Download”. Quando você tiver um APK em seu dispositivo, você deve lançá-lo e seguir instruções simples de instalação. O aplicativo móvel 1win permite que você desfrute de toda a variedade de jogos de cassino e aposte em todos os eventos esportivos disponíveis.

Embora não exista um aplicativo para dispositivos móveis, 1win tem um aplicativo de desktop para PCs e laptops com sistema operacional Windows a bordo. Você pode obter o software no site oficial: basta clicar no ícone apropriado no cabeçalho, baixar o arquivo executivo e instalar o aplicativo.

Vantagens do 1win Bookmaker

Abaixo, você pode verificar as principais vantagens da casa de apostas 1win, o que a torna um dos melhores portais do mercado.