Os produtores rurais da cidade se reuniram na tarde da terça-feira (06) na Prefeitura de Cambé para mostrar o descontentamento com o Projeto de Lei N° 498/2022, do Governo do Estado, conhecido como ‘taxa do agro’. Os agricultores da cidade são contrários ao projeto, já que, se aprovado, a medida vai impor novas taxas ao agronegócio. No dia, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, recebeu 10 produtores rurais do município.

O projeto de lei do Governo do Estado foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, junto a outras medidas, no final de novembro, mas após manifestações contrárias do setor foi retirado de votação por tempo indeterminado. A justificativa para a implementação dessa nova taxa é a criação de um Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Estado (PDI/PR). Caso seja implantada, as cobranças sobre os produtos agrícolas e pecuários poderiam ficar até R$ 53,99 mais caras por tonelada.

Aquiles Basso, produtor rural de Cambé, explica que o motivo da reunião com o Executivo municipal foi para mostrar a insatisfação dos agricultores do município com a possibilidade dessa nova taxa. “Ela impacta diretamente nós, mas outros setores também vão ser afetados, como o comércio e a indústria”, ressalta. Segundo ele, não é justo que apenas o agronegócio custeie os gastos de infraestrutura do estado, já que toda a população utiliza as obras.

Basso também destaca que o agro já tem taxas altas, como o Imposto Territorial Rural (ITR), e a margem de lucro caiu para este ano, saindo de, em média, 10% para menos de 7%. “Esse período de instabilidade, com pandemia, aumento no preço dos combustíveis e a falta de fertilizantes, impactou a nossa rentabilidade, sem contar o risco climático, que podemos minimizar, mas não controlar”, explica.

Gustavo Brugin também é produtor rural e esteve presente na reunião. Ele afirma que o setor do agronegócio já paga taxas altas e uma nova despesa iria refletir no comércio e na indústria. “Vai respingar em todo mundo. A gente consome muito da indústria, então caso seja implantado essa nova taxa, nós vamos ter que diminuir os gastos no setor”, ressalta.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, garantiu que vai fazer o possível para evitar que novas taxações sejam aprovadas. “Nós vamos apontar formalmente ao governador, Ratinho Júnior, a opinião do município quanto a taxa do agro e levar a visão dos produtores rurais até Curitiba”, promete o prefeito.