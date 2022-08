Após fuga e confronto com a Polícia Militar homem morre no Jardim Ana Rosa em Cambé

Ao sair do veículo, com uma arma de fogo em mãos, foi em direção a um policial, onde acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo para repelir a iminente ou injusta agressão contra os policiais.

Um homem de 28 anos foi morto após um confronto com a Polícia Militar no início da madrugada desta quarta-feira (31/08) na Avenida Antonio Raminelli (próximo do Ginásio de Esportes) no Jardim Ana Rosa em Cambé.

De acordo com a Polícia Militar, Guilherme Morimoto estava em um motel localizado as margens da PR-445 (próximo do Jardim Sabará) na cidade de Londrina, quando acabou furtando um veículo e empreendeu fuga. Durante a fuga, os policiais visualizaram o carro suspeito e iniciou um acompanhamento tático.

Guilherme acabou perdendo o controle da direção e capotou a caminhonete Pajero na Avenida Antonio Raminelli. Ao sair do veículo, com uma arma de fogo em mãos, foi em direção a um policial, onde acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo para repelir a iminente ou injusta agressão contra os policiais.

Os Socorristas do Siate foram acionados para atender o rapaz, mas ele já estava em óbito. O corpo de Guilherme foi encaminhado Instituto Médico Legal de Londrina.