Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Medida é retrocesso para inovação, dizem entidades

Verba de cultura e C&T é adiada

No papel, Auxílio volta a R$ 400 em 2023 apesar de promessas

Cade aprova venda de refinaria em Manaus

Viracopos propõe voltar a pagar taxa ao governo para evitar novo leilão

BNDES lança novo edital para créditos de carbono

Atraso de pagamento e outras questões levam a greve de temporários

Censo do IBGE já contou quase 60 milhões de pessoas

Sindicato vê propaganda eleitoral em estudo do Ipea

Falta de prioridade por famílias e gestores preocupa especialistas

11,1 milhões de crianças de até 5 anos não tomaram a vacina contra a pólio

O Globo

Ampliação da cobertura de planos de saúde aumenta insegurança jurídica

Vacina nacional contra Covid está pronta para testes clínicos

Inflação de plano de saúde deve ficar em 20% este ano

Contas públicas têm superávit de R$ 19,3 bi, melhor resultado em 11 anos

Auxílio Brasil de R$ 600 exigirá nova PEC

O risco para as contas dos estados

Após combustíveis, Petrobras anuncia redução de 6,4% no preço do asfalto

Muito além da soja e do minério

Folha de S. Paulo

Manchete: Brasil vira maior destino da China para investimento

Processos contra planos de saúde batem recorde em São Paulo

Em derrota para o Brasil, custos em Itaipu sobem a US$ 1 bilhão

Senado aprova piso de R$ 4,8 mil para profissionais de fisioterapia

Privatização da Telebras massificou comunicação e promoveu concorrência

Petrobras intensifica anúncios de corte nos combustíveis

Servidores pedem investigação de presidente do Ipea

Proposta do Tesouro para teto de gastos flexível torna limite permanente

Projeto também prevê aumentar crédito para mulheres

Câmara flexibiliza trabalho para mães e pais e tira obrigação de local para bebês em empresas

IGP-M passa a cair 0,70% em agosto com alívio de combustíveis

Presidente recua e diz que bancos não perderam com Pix

Bolsonaro diz que manterá auxílio de R$ 600 com verba de venda de estatais

Fim do rol taxativo elevará ações na Justiça, dizem advogados

Valor Econômico

Venda de máquinas agrícolas no país é a maior desde 2013

Número de tratores e colheitadeiras vendidos no primeiro semestre cresceu 32,9% em relação ao mesmo intervalo de 2021, para 31,6 mil unidades, segundo a Fenabrave

Supremo altera entendimento sobre o ITBI

Ministros voltaram atrás – um ano e meio depois de fixar a tese – por uma “confusão” processual

Crise argentina

País deverá ter inflação perto de 90% neste ano, e a economia está em forte desaceleração após as turbulências dos últimos meses

Morre o último líder da URSS, Gorbachev

Nobel da Paz de 1990, sua renúncia à Presidência da URSS marcou o fim da Guerra Fria

Queda de preços não chega à baixa renda

Com pouco peso no orçamento, combustível e energia caem, mas redução não chega aos mais pobres

Censo tem 1º mês de ritmo lento, problemas e ameaça de paralisação

IBGE já contou cerca de 27% da população, ante 48% no mesmo período na edição de 2010

Pesquisa compara SUS na busca de avanços e falhas

Investigação inédita com metodologia da London School of Economics será coordenada pela FGV-Saúde e vai analisar sistema brasileiro com o de outros países

Mesmo com polêmica, Aneel aprova edital de leilão de usinas térmicas

Disputa marcada para 30 de outubro conta com 37 projetos cadastrados na Empresa de Pesquisa Energética

Alimento sobe mais e ‘esconde’ queda de preço para baixa renda

Com alta expressiva de alimentos, baixa renda não sente queda de preços na inflação média

Investimento chinês volta ao nível pré-pandemia

Empresas chinesas investiram US$ 5,9 bilhões no Brasil em 2021, valor 208% maior que em 2020 e o mais alto desde 2017

Privatização pode bancar auxílio de R$ 600 em 2023

Bolsonaro diz que venda de estatais irá fornecer verba para manter valor do benefício mais alto no ano que vem

Avança no Senado piso nacional para fisioterapeutas

Proposta prevê salário de R$ 4,8 mil mensais para profissionais

Em momento de tensão entre PGR e TSE, Moraes tem reunião com Aras

Em palestra antes do encontro, procurador geral afirmou que juízes e procuradores não foram eleitos pelo povo e deveriam cumprir a Constituição “sem ousadia”

Morre Gorbachev, último líder da União Soviética

Ele tentou reformar o regime comunista e mudou o mundo

Rússia vai cortar envio de gás para empresa de eletricidade francesa

Segundo Moscou, corte se dará por problemas contratuais; medida aprofunda temores sobre reservas de gás para o inverno na Europa

Rússia recorre à China para substituir itens ocidentais

No trimestre passado, 81% dos carros novos importados eram chineses, comparados com o percentual de 28% contabilizado no primeiro trimestre, segundo estudos

Cooperativas de crédito em alta