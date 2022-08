Programa Cambé Oportuniza promove projeto de Iniciação Esportiva para crianças

A Prefeitura de Cambé oferece aulas de diversas modalidades de esportes para crianças de 6 à 11 anos por meio do Programa Cambé Oportuniza. As aulas fazem parte do projeto Iniciação Esportiva e acontecem às quartas-feiras das 15h às 17h no Jardim Ana Eliza 3 e às terças e quintas-feiras das 9h às 11h no Cambé II e das 14h às 15h na Quadra São Paulo.

O professor de educação física Diego Santi Marinelli explica que a Iniciação Esportiva tem como intuito aproximar as crianças de atividades físicas. “Elas criam gosto pelo esporte e também conhecem quais são de sua preferência para seguir treinando no futuro”, conta. Durante as aulas é trabalhado o básico de diversas modalidades tanto individuais quanto coletivas. “Os esportes disponibilizados são atletismo, vôlei, basquete, futsal, queimada e handebol, além de jogos e brincadeiras, sempre de maneira lúdica e pedagógica”, acrescenta. Segundo Diego, os exercícios também tem como objetivo reaproximar as crianças das atividades ao ar livre após período de distanciamento social: “Por conta da pandemia essa criançada ficou muito tempo em casa no ócio no celular ou jogando videogame, o objetivo é trazer elas para os ginásios e para as praças novamente”, finaliza.

Os responsáveis interessados em inscrever as crianças para a atividade podem realizar a inscrição diretamente nos dias das aulas com o professor. Também é possível entrar em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone 43 3174-0275 ou com o professor Diego Santi Marinelli pelo número 43 9907-1687 para mais informações.