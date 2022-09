Consumidores relatam tentativas de golpes envolvendo o Programa Nota Paraná

A Secretaria da Fazenda do Paraná alerta para um novo golpe envolvendo o nome do Programa Nota Paraná. Consumidores têm recebido mensagens de texto pelo WhatsApp fazendo referência aos créditos acumulados no programa.

Nas mensagens recebidas os consumidores estão sendo informados que possuem créditos disponíveis para saque, e que serão bloqueados após determinada data. É importante ressaltar que o Programa Nota Paraná não envia mensagens comunicando o saldo acumulado de créditos, e nem outros informativos.

Para consultar seu saldo de créditos, o contribuinte cadastrado no programa deve acessar seu cadastro pelo aplicativo ou site oficial e realizar a transferência do montante para conta bancária cadastrada ou para abatimento de parte do IPVA do exercício seguinte.

É importante que os contribuintes façam o cadastro e estejam sempre atentos ao seu saldo no programa, somente assim podem acompanhar seus créditos disponibilizados, pois eles são cancelados em 12 meses, e utilizar a quantia disponível.

A Sefa ainda reforça para que os consumidores tenham um cuidado maior com a veracidade das informações recebidas e destaca que os meios oficiais de contato do programa são os seguintes:

Contato pelo WhatsApp (44) 99122-1756, ou, se preferir, podem ligar para os telefones de Curitiba e Região: 3200-5004 ou demais localidades: 0800-644-0934. Também pelas redes sociais oficiais do programa e da Secretaria de Estado da Fazendo Paraná.

Alerta para golpes – O Programa já foi alvo de outros golpes. Através de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, consumidores receberam comunicados sobre prêmios em eletrodomésticos e outros valores.

Quando o consumidor é contemplado com os prêmios maiores, a coordenação do Nota Paraná entra em contato por ligação através do número disponível no cadastro do programa.

