Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Fogo destrói laboratório do Instituto de Biociências da Unesp

Dívida recua ao menor nível desde o início da pandemia

Comércio, educação e saúde puxam retomada

Desemprego cai a 9,1% e renda média tem alta real de 2,9%, diz IBGE

Pacheco avalia devolver MPs que adiam gastos para destravar orçamento secreto

Bolsonaro abastece o orçamento secreto com corte de investimentos

Orçamento prevê Auxílio de R$ 405

O Globo

Manchete: Promessas dos candidatos não cabem no Orçamento

Casos de varíola dos macacos começam a cair no mundo

Tabagismo cresce entre adolescentes no Brasil

Medida trabalhista busca incentivar geração de emprego para mulheres

Câmara aprova salário acima do teto para diretores de fundos de pensão

Total de desempregados cai a menos de 10 milhões

Federação de hospitais orienta a não pagar piso da enfermagem

Sem ganho real, salário mínimo será de R$ 1.302

Ibovespa acumula alta de 6,16% em agosto

Produção de veículos alcança 200 mil unidades pelo 3° mês

Folha de S. Paulo

Manchete: Desemprego recua a 9,1%, e renda volta a subir, diz IBGE

STF volta atrás e vai reavaliar mudança no prazo do ITBI

Bolsa fecha agosto com 2ª maior alta do ano, puxada por estrangeiros

Projeto que eleva limite do MEI a R$ 144,9 mil avança na Câmara

Economistas esperam alta de 0,9% no PIB do 2º trimestre

Valor máximo de aposentadorias e benefícios do INSS pode chegar até R$ 7.612 em 2023

Orçamento propõe mínimo de R$ 1.302, sem aumento real pelo 4Q ano seguido

Previdência complementar tem prazo reaberto

Novas regras do vale-refeição geram divergências

Após prometer R$ 600, Bolsonaro propõe R$ 405 de auxílio em 2023

Congresso flexibiliza trabalho de mães e pais de filhos pequenos

Foi superficial o debate do rol da ANS, diz chefe da Abramge

Sites apócrifos contra Bolsonaro avançam sob risco de ferir lei eleitoral

Valor Econômico

Orçamento usa PIB inflado e deixa despesas de fora

Proposta orçamentária deixa de fora auxílio de R$ 600 e projeta receita maior

Desemprego cai para 9,1%, mas cresce a precarização

É a menor taxa de desemprego para um período de três meses da série histórica desde o quarto trimestre de 2015

Ração para pets tem aportes de R$ 2,5 bilhões

Mercado de alimentação para animais domésticos, que responde por 78% do setor de produtos para pets, movimentou cerca de R$ 28 bilhões no ano passado

Mudança etária favorece ensino, diz Giannetti

Com a perspectiva de menos crianças no sistema de ensino, a tendência é ter mais folga de recursos para investir em escolas em tempo integral e capacitação de professores, diz o economista

Projeto eleva risco em cenário complicado para contas públicas

Com manutenção do corte de impostos sobre combustíveis, proposta prevê déficit primário mais alto, de R$ 63,7 bi, em 2023

Superávit primário ajuda a baixar dívida bruta em julho

Endividamento do setor público alcança 77,6% do PIB e retorna ao patamar anterior à pandemia de covid-19

Desemprego cai para 9,1% e é o mais baixo desde 2015

Renda reage no trimestre, sobe 2,9% e tem a 1ª alta em dois anos

Até onde taxa pode cair sem pressionar a inflação?

A cada divulgação desemprego vem se aproximando cada vez mais das estimativas da chamada taxa natural, aquela que não acelera ou desacelera os indicadores de preços

Câmara elimina caráter público da Funpresp

Mudança libera salários acima do teto do funcionalismo

Câmara prorroga prazo para empresa concluir projetos renováveis

Prorrogação pegou o setor elétrico de surpresa e foi criticada por associações do segmento

CCJ da Câmara aumenta teto do MEI e do Simples

Projeto que atualiza valor máximo de faturamento ainda precisa passar pelo plenário

MPs que beneficiam mulheres e caminhoneiros são aprovadas

Votações no Senado fazem parte do esforço concentrado do Congresso

Torres pede inquérito para apurar ‘crime contra a honra’

Página no endereço www.bolsonaro.com.br traz postagens críticas ao presidente e montagem de imagens. Quem estava em cima do muro, certamente agora, irá apoiar o presidente

Advocacia pública poderá ajuizar ação de improbidade

STF derrubou o trecho da norma que estabelecia competência exclusiva do Ministério Público

Google reforça medidas para conter desinformação

Uma coleção de aplicativos cívicos e da Justiça Eleitoral será destacada no Google Play nas próximas semana, incluindo o aplicativo do Comprova, projeto de checagem de fatos

Rússia corta gás e agrava crise de energia na Europa

Estatal russa anunciou ontem a suspensão do fluxo de gás por 3 dias. União Europeia prepara medidas de emergência para tentar conter disparada nos preços da energia

Energia cara faz fábricas alemãs pararem produção

Para ministro da Economia alemão, modelo de desenvolvimento baseado na energia barata da Rússia mudou

França vê risco de corte de luz diário por 2 horas

Trabalhos de manutenção em cerca de metade das 56 centrais nucleares francesas agravam problema de escassez de energia

Projeto da esquerda chilena sobre uma nova Constituição do Chile, é falho e ameaça a prosperidade do país. Novo texto constitucional, que vai a votação no domingo, é vago demais e cria incertezas que ameaçariam a economia chilena

Concentração de gases na atmosfera bate recorde

O nível do mar do planeta subiu pelo 10º ano seguido, atingindo um novo recorde de 97 milímetros acima do de 1993

Economia da China continua desacelerando

Dados divulfados ontem sinalizam que a economia chinesa continua perdendo força. Economistas estão revendo para baixo a projeção de crescimento neste ano

Europa se aproxima da recessão com crise de energia e inflação

BCE terá de se apressar no aperto monetário com a economia desacelerando no segundo semestre

Concessões florestais esquecidas na gaveta

Pouco mais de 1 milhão de hectares de florestas públicas federais estão sob concessão

Os Estados Unidos estão de volta

Ideia é criar mais oportunidades para empregos de alta produtividade fora dos grandes centros tecnológicos já estabelecidos

CNT quer aportes em rodovias fora do teto de gastos

Entidade defende que medida seja “bastante clara e transparente” para não afastar investidores do país

Tecnogera vai unir mercado livre e geradores de energia

Clientes poderão contratar eletricidade e segurança energética

Minério cai 11% em agosto com menor produção de aço

Acomodação da produção de aço na China e em outros grandes produtores mundiais pesou sobre preços da commodity

Juros preocupam mais que eleição, diz Abimaq

Entidade não vê sinais de que o resultado das eleições pesem na tomada de decisão de investimentos no curto prazo

Porte entrega o novo prédio mais alto de São Paulo

Incorporadora já tinha construído um prédio de 168 metros de altura e agora termina outro com 172 metros

Startup cria ‘sangue artificial’ e recebe aporte do Pentágono

Solução é testada para dar maior sobrevida a órgão doado para transplante e para socorrer acidentados

Pacote de viagem com data flexível gera queixas e alerta do Procon

Órgão de defesa do consumidor pede plano de conformidade a Hurb e 123milhas

Escolha a profissão com o coração e a relevância virá

A colunista Vicky Bloch escreve sobre decisões de carreira e suas consequências, em particular a de quem optou ser psicólogo

Clima e redução das exportações afetam margens da fruticultura

Rentabilidade poderá piorar por causa de alta de custos e possível queda de preços

Algodão lidera valorização das commodities

Após cair por três meses seguidos, pluma avançou 14% em agosto; ‘efeito Brasil’ pressionou açúcar

Governo quer expandir crédito para agfintechs

Está em gestação uma resolução para permitir que uma fatia do dinheiro proveniente das exigibilidades seja repassada pelos bancos a essas startups

Dólar tem nova alta e retoma o patamar de R$ 5,20

Cenário externo e maior proximidade das eleições dão fôlego à moeda americana; Ibovespa cai

BNDES cria fundo garantidor voltado à eficiência energética

A instituição aportou R$ 40 milhões doados pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, destinado a incentivar o uso racional de eletricidade

Número de pessoas físicas em renda fixa cresce 27%

Total chegou a 11,9 milhões em 12 meses até junho, aponta estudo da B3

Ativo de risco no Brasil resiste a cena externa

Ibovespa tem melhor mês do ano, e títulos prefixados e indexados à inflação mostram valorização. Todo este cenário seguirá até o resultado das eleições.

Judiciário admite madrasta como mãe mesmo após morte

Decisão, considerada rara, gera consequência no registro civil e na divisão da herança

Coaf fechará canal usado por corretoras de criptomoedas

Aba dentro do Sistema de Controle de Atividades Financeiras será “descontinuada”. Abrindo perigo para criminosos e tornando a moeda pouco segura para se investir.