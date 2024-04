0:00

Em uma operação efetuada nesta quarta-feira, 03 de abril de 2024, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Paraná interceptou uma carga de eletrônicos descaminhados. A operação, que teve início na PR-986, próximo à cidade de Rolândia, culminou na apreensão de um Fiat/Siena após uma perseguição que se estendeu por trechos da rodovia federal BR-369 e avançou até o bairro em Cambé, PR.

As autoridades rodoviárias, agindo com base em informações fornecidas pela Receita Federal, tentaram abordar o veículo, que evadiu em alta velocidade, ignorando a ordem legal de parada. A fuga desenfreada resultou em um acidente, no qual o Siena colidiu com um poste, resultando na destruição do veículo.

Dentro do automóvel foram encontrados 27 celulares, um MacBook e outros eletrônicos variados. A mercadoria, supostamente oriunda de país vizinho, tinha como destino a cidade de Londrina. O motorista do veículo, que possui histórico de infrações por descaminho e teve sua CNH cassada, foi detido por desobediência e por tentar traficar os itens ilegalmente.

O material apreendido e o condutor foram encaminhados à sede da Polícia Militar em Cambé pela 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) para as devidas providências administrativas. Os eletrônicos foram posteriormente enviados à Receita Federal de Londrina.

Este evento é mais uma demonstração da atuação contínua da Polícia Militar do Paraná, que se destaca no combate ao crime, fazendo valer a lei e assegurando a segurança nas rodovias do estado.