Apreensão de Veículo com Carga de Vinho Estrangeiro sem Documentação na PR-445 em Cambé

Nessa sexta-feira (14/07), a Polícia Rodoviária Estadual do Paraná, por meio da 2ª Companhia de Londrina, realizou uma importante apreensão de mercadorias irregulares. Durante a operação na PR-445, no km 84, em Cambé, um guincho Mercedes-Benz Accelo 815, com placas de Flor Serra Sul-PR, foi abordado. O veículo transportava um Toyota Corolla, com placas de Bauru-SP, que estava carregado com vinhos de origem estrangeira, sem a devida documentação de desembaraço aduaneiro.

O condutor do guincho, identificado como Sr. A.G.G.S, informou que havia pegado o veículo em Francisco Beltrão-PR e que a entrega seria realizada em Santa Cruz do Rio Pardo-SP, de acordo com a ordem de serviço anexada no boletim. Diante da situação, a Polícia Rodoviária Estadual entrou em contato com a Receita Federal de Londrina-PR, que orientou o encaminhamento do veículo e da mercadoria para o pátio da Receita Federal.

A conferência dos objetos foi realizada na presença do condutor do guincho, garantindo a transparência e a devida documentação do procedimento. A apreensão representa um importante combate ao descaminho e à entrada irregular de mercadorias no país.

A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná reforça seu compromisso em atuar de forma diligente no combate aos crimes e irregularidades nas rodovias do estado. A parceria com órgãos como a Receita Federal é fundamental para coibir práticas ilegais e garantir a segurança e a legalidade nas estradas.

Agora, as investigações prosseguirão para apurar a origem e os envolvidos nesse caso de descaminho. A atuação das autoridades é essencial para preservar a ordem e coibir práticas ilícitas que prejudicam a economia do país.

A Polícia Rodoviária Estadual continuará trabalhando incansavelmente para garantir a segurança e a integridade nas rodovias do Paraná. Ações como essa demonstram o empenho da instituição em combater o crime e manter a ordem nas estradas do estado.