Neste domingo (29), o Aruko e o Londrina empataram em 0 a 0 no estádio Willie Davids, em Maringá, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense 2023.

Apesar de ambos os times terem tentado, eles não conseguiram marcar gols. O Tubarão, como é conhecido o time de Londrina, criou algumas chances no primeiro tempo, mas não conseguiu concretizar. Já o Aruko, conhecido como Samurai Black, parou no goleiro Saulo na segunda etapa.

Com esse resultado, o Londrina é o sétimo colocado na tabela, com cinco pontos, enquanto o Aruko é o oitavo, com quatro pontos.

O próximo jogo do Londrina será quinta-feira (02), às 19h15, no Estádio do Café, contra o Rio Branco de Paranaguá.

Já o Aruko jogará na quarta-feira (01), às 21h30, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, contra o Operário.