Ataque ao Colégio em Cambé: Polícia prende 4º suspeito em Rolândia

A Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP), deu mais um passo importante nas investigações do atentado ocorrido no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé. Nesta sexta-feira (23), um homem de 35 anos foi preso em Rolândia, município vizinho a Cambé.

Essa prisão se soma a outras realizadas após o incidente. Um homem de 21 anos foi detido em Rolândia, enquanto outro indivíduo, de 18 anos, foi capturado em Gravatá, no estado de Pernambuco. As investigações estão em andamento, visando esclarecer todos os detalhes desse terrível episódio.

Importante ressaltar que o jovem de 18 anos, preso em Gravatá, foi encontrado na posse de materiais táticos em sua residência. Por outro lado, o autor do ataque foi preso em flagrante logo após o crime, mas, foi encontrado morto em sua cela no dia seguinte.

A prisão do quarto suspeito representa um avanço significativo nas investigações, indicando que as autoridades estão dedicadas a trazer respostas e justiça às vítimas e à comunidade de Cambé. A população espera que todos os envolvidos sejam responsabilizados de acordo com a lei.

É essencial que a sociedade se una nesse momento de luto, apoiando as investigações e demonstrando solidariedade às vítimas e suas famílias. Além disso, é fundamental que sejam implementadas medidas eficazes para prevenir a ocorrência de eventos trágicos como esse no futuro.

As autoridades continuam empenhadas em esclarecer os motivos por trás desse ataque e identificar possíveis cúmplices. A população deve ficar atenta às informações oficiais divulgadas pela Polícia Civil e demais órgãos competentes.

À medida que mais detalhes forem revelados, atualizações serão fornecidas para que a população possa acompanhar o desdobramento das investigações. É hora de união, em busca da justiça e da segurança em nossa sociedade.