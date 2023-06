Sete cambeenses faturam títulos no Campeonato Brasileiro de Kickboxing

Cambé está mais dourada e campeã brasileira em diferentes categorias do kickboxing. Sete atletas de duas academias da cidade, que contam com apoio da Prefeitura de Cambé por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, foram campeões no Campeonato Brasileiro da modalidade, que ocorreu em Curitiba. Além do título, eles garantiram vaga para representar o Brasil em competições internacionais.

Uma das academias é a do campeão mundial Defu Monteiro, que também conquistou título brasileiro no início deste mês. Além dele, outros 4 atletas foram à Curitiba e, desses, três voltaram com medalha de ouro: Defu foi campeão na categoria K1 Style; Julia Vitória Bertim Morais, de 16 anos, foi campeã na categoria Kick Light; Mariana Gomes Tenório Borges, de 18 anos, foi campeã na categoria Low Kicks; e Victor Emanuel Marques da Silva, de 17 anos e já atleta da seleção brasileira, foi campeão da categoria Light Contact. Já Manuella Vitória de Oliveira Pereira, de 17 anos, conquistou a 4ª colocação na categoria Light Contact.

Com as conquistas, Defu Monteiro e Mariana Borges conquistaram vagas para o Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, para adultos. Já Julia Morais e Victor Emanuel da Silva se classificaram para o Campeonato Pan-Americano do esporte, destinado para cadetes e juniores. Os dois torneios serão disputados juntos, em Foz do Iguaçu, de 6 a 10 de dezembro.

O treinador resumiu o sentimento com o brasileiro e já projeta a sequência do ano. “Foi espetacular. Treinamos muito duro para conseguir chegar a esse resultado. Não é fácil ter quatro campeões, ainda mais em um campeonato que tinha atletas de mais de 20 estados, com muita experiência. Também não é fácil ser professor, torcer pelos seus alunos, entender o momento de cada um, tentar fazer com que eles evoluam, e ainda cuidar do seu, academia, vida pessoal. Juntando tudo, quando você vê resultados como este, entende que está no caminho certo. Foi incrível. Agora, a expectativa é que teremos um resto de ano muito bom, e um próximo ano ainda melhor, tendo em vista os Jogos Abertos de Cambé, Copa Paraná, Copa do Brasil, Pan-americano e Sul-americano. Acredito de fato que vamos conseguir uma medalha internacional”, afirmou.

A outra academia é a Alcateia Kickboxing, do treinador Beto Cunha, que levou três atletas ao Campeonato Brasileiro. Gabriela Montini da Cunha, de 16 anos, foi campeã na categoria Point Fight – também garantindo vaga na competição internacional do fim do ano -, além da prata na categoria Light Contact; Ana Clara Montini da Cunha, de 19 anos, foi vice-campeã na categoria Kick Light; e Maicon Aparecido Ferreira Lino, de 22 anos, ficou em 3º lugar na categoria Point Fight.

O treinador, que também é pai da Ana Clara e da Gabriela, comentou o sentimento após as conquistas dos atletas. “Os atletas já treinam há bastante tempo, tem um ritmo de competição bacana, vivem o esporte, vivem a expectativa de competição, de buscar os resultados, a excelência, já tem uma rotina de atleta. Então, é muito bacana, ajuda a seguir o planejamento, com foco no resultado, no aprimoramento técnico, na disciplina. É um sentimento bacana de estar realizando isso junto com a família, junto com os atletas. Uma realização muito grande.

Ele também afirmou que os três integram a seleção brasileira de kickboxing em competições internacionais, estando em radar olímpico. Isso porque, desde 2021, o Comitê Olímpico Internacional (COI) reconheceu o kickboxing como esporte olímpico. O kickboxing deve ingressar nos jogos em até três ciclos e pode contar tanto com eles, como com o Victor da academia do Defu e outros atletas cambeenses.