Ataque de Abelhas no Parque Zerão em Londrina Deixa Três Adolescentes Feridos

Em um incidente inusitado ocorrido no final da tarde do dia 06 de janeiro de 2024, três adolescentes sofreram ferimentos leves após um ataque de abelhas no Parque Zerão, localizado na Rua Prof. Julio Estrela Moreira, nº 100, em Londrina. O evento ocorreu por volta das 18:35 e mobilizou equipes de emergência.

Os adolescentes, dois com 15 anos e um com 16 anos, estavam no parque quando foram surpreendidos pelo enxame. Eles sofreram múltiplas picadas e necessitaram de atendimento médico devido aos ferimentos causados pelas abelhas. Apesar da situação alarmante, os ferimentos foram classificados como leves.

Equipes de socorro foram rapidamente acionadas e prestaram os primeiros socorros aos jovens no local. Após a avaliação inicial, eles foram liberados, não sendo necessário encaminhamento para unidades hospitalares.

Este incidente serve como um lembrete para os frequentadores de parques e áreas ao ar livre sobre os potenciais riscos associados à natureza, incluindo a presença de animais como abelhas. Recomenda-se cautela e atenção, especialmente durante os meses mais quentes do ano, quando a atividade de insetos é mais intensa.