Corpo Encontrado no Rio Tibagi em Ibiporã

Ibiporã, Paraná: Por volta das 16:30, a equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi chamada para atender uma ocorrência na Estrada Jacutinga, em um local popularmente conhecido como Prainha.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que já estava no local, alertou sobre a presença de um cadáver às margens do rio Tibagi. A área foi prontamente isolada pelas autoridades, e os órgãos competentes foram acionados para proceder com as investigações necessárias.

O corpo, ainda não identificado, foi encontrado com as mãos e pés amarrados, aumentando o mistério em torno do caso. O Major QOPM Élio Boing, Comandante do 30° BPM, está supervisionando as investigações.

A Polícia Militar do Estado do Paraná pede que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato por meio do Disque Denúncia (181), 190 ou pelo aplicativo APP 190. A colaboração da comunidade é essencial para solucionar este caso e garantir a segurança pública.

A PM-PR reafirma seu compromisso com a segurança dos cidadãos, destacando seu lema: “Nós fazemos a diferença”.