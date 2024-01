Homem é Encontrado Amarrado e Socorrido Após Ataque Sexual em Londrina

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Londrina, 28/01/24 – Na madrugada deste domingo, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), através do 2º Comando Regional da PM (2ºCRPM) e do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), atendeu a um chamado alarmante no bairro Jardim Antares, em Londrina. Por volta das 5:30h, a equipe foi acionada via COPOM para verificar uma situação de emergência na Rua José Belleti.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram um homem amarrado na praça em frente à residência do solicitante. O indivíduo estava de pé, com braços e pernas amarrados por uma corda fina. A equipe agiu prontamente para desamarrar a vítima e buscar informações sobre o ocorrido.

Segundo relato da vítima, ele estava em um bar local, bebendo com algumas pessoas, e lembra-se apenas de fragmentos do que aconteceu depois. Ele foi vítima de um ataque sexual na praça, expressando também dores físicas. A vítima não conseguiu identificar os agressores, nem forneceu detalhes sobre suas características ou nomes. Além disso, percebeu-se a falta de documentos pessoais e de seu telefone celular, sem lembranças de onde poderiam estar.

O Tenente-Coronel QOPM Marcos Antonio Tordoro, Comandante do 5º BPM, confirmou que um boletim de ocorrência foi registrado e que as medidas cabíveis estão sendo tomadas. A Polícia Militar apela para que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato imediatamente.

A população pode realizar denúncias pelo Disque Denúncia 181 ou pelo WhatsApp (43) 98843-7689, um canal exclusivo para atendimento da região atendida pelo 5º BPM.