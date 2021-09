Até 5 mil pessoas: Saúde libera torcida no Estádio do Café

Para poder frequentar o estádio o decreto exige a necessidade de os participantes estarem com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 ou apresentar exame RT-PCR negativo, com no máximo 48 horas de antecedência.

A Secretaria de Saúde de Londrina informou que vai seguir as atualizações do decreto estadual nº 8.705/2021, que amplia a capacidade de público em eventos.

Com a decisão, fica liberado o público de até 5 mil pessoas no Estádio do Café.

“Seguimos desde o início os decretos do Estado. E o decreto de ontem coloca esta possibilidade de retorno, não só em estádio, mas em eventos como um todo, até 5 mil pessoas. Então dentro deste contexto, com os protocolos previstos, está liberado este retorno. O próximo jogo do Londrina tranquilamente pode contar com o público de até 5 mil pessoas uma vez que a capacidade do Estádio do Café é para mais de 30 mil pessoas”, afirmou o secretário de Saúde, Felippe Machado.

Para poder frequentar o estádio o decreto exige a necessidade de os participantes estarem com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 ou apresentar exame RT-PCR negativo, com no máximo 48 horas de antecedência.

