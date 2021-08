Atualização do aplicativo Escola Paraná traz novas funcionalidades para alunos e pais

Lançado em 2017, o aplicativo é gratuito e permite o acompanhamento do dia a dia da escola. Após passar por uma grande atualização, está com nova interface, mais intuitivo e fácil de navegar, e com novas funcionalidades.

Já está disponível no Google Play (para sistema Android) e na Apple Store (iOS) a nova versão do aplicativo Escola Paraná para alunos e pais ou responsáveis. Lançado em 2017, o aplicativo é gratuito e permite o acompanhamento do dia a dia da escola. É possível consultar, por exemplo, a grade com horários de aulas, professores do dia, notas parciais e consolidadas, tela de avisos e agenda com datas de avaliações e entrega de trabalhos.

Agora, após passar por uma grande atualização, o aplicativo está com nova interface, mais intuitivo e fácil de navegar, e com novas funcionalidades para a comunidade escolar. Uma delas é o acesso, que antes era pelo código de matrícula mais o token enviado por SMS e agora pode ser feito pelo @escola, login pelo qual os estudantes já acessam demais plataformas educacionais em uso, como o Google Classroom.

Outra novidade é o controle de frequência, que mostra já na tela inicial o percentual (%) de faltas do aluno – anteriormente havia apenas o número das ausências e era necessário fazer cálculos para ter essa informação.

Estudantes e pais também podem agora ter acesso ao conteúdo planejado das aulas futuras, para saber o que provavelmente será abordado em determinado dia/disciplina. Após a aula, é possível confirmar o que foi realizado, conforme informado pelo professor. Além disso, foi criado um canal direto de atendimento, o “Fale com a escola”, para envio de solicitações, sugestões e dúvidas para a administração do colégio.

“Fizemos essa atualização tanto para facilitar o acesso dos estudantes a informações importantes do seu dia a dia escolar, como para os pais, que podem com ainda mais detalhes saber exatamente como seu filho ou filha está indo nos estudos, além de ampliar a comunicação com a escola”, diz o secretário estadual da Educação e do Esporte, Renato Feder.

Também está mais fácil, nessa versão 2.0, ter acesso ao histórico de notas de trimestres anteriores e foi inserido um espaço com as notícias do portal da Secretaria.

400 MIL – Desde que a atualização foi liberada, no fim da última semana, quase 400 mil usuários já atualizaram o aplicativo, sendo mais de 383 mil no sistema Android e mais de 12 mil no iOS. O desenvolvimento foi feito em conjunto pela Celepar com a Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI) da Seed-PR.

Até três pessoas podem ter acesso ao mesmo usuário – o próprio estudante e mais duas: pai e mãe e/ou responsáveis.

Agência Estadual de Notícias