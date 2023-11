AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA – PLANTÃO DA COMUNICAÇÃO: Problemas operacionais na ETA Tibagi afetam abastecimento em vários bairros

A Sanepar informa que, devido a problemas operacionais na Estação de Tratamento de Água Tibagi ocorridos neste sábado (11), aliados às elevadas temperaturas, pode haver falta de água e/ou oscilação de pressão na rede na região Oeste de Londrina e na região Sul de Cambé. Equipes trabalham para resolver a situação. A previsão é de que o abastecimento normalize na madrugada deste domingo (12). Podem ser afetados os seguintes bairros:

Em Cambé – PQ. RESID. ANA ROSA 4, JARDIM MARIA FLORA, JARDIM TERRA NOVA, RESID. PROF OTTO B. DA COSTA, JARDIM CIDADE ALTA, PARQUE LYRA, PQ. MARACANÃ, JARDIM ANA ELIZA 1, JARDIM ELIZABETH, PQ. MARACANÃ, C. H. MANELLA, JARDIM UNIÃO, RECANTO SUMARÉ, CHÁCARAS SANTA MARIA, JARDIM ECOVILLE 2, ETE SÃO DOMINGOS, ETE CASTELO BRANCO, SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ, TROPICAL, RESID. DAS TORRES, RESID. DAS AMÉRICAS E CAMPOS DO CONDE.

Em Londrina – LONDRINA COUNTRY CLUB, ESTÂNCIA IBIRAPUERA, VILA HÍPICA, JARDIM JOCKEI CLUB, C. H. GÁVEA, JARDIM OLGA, JARDIM MESSIÂNICO, JARDIM BANDEIRANTES, RES. PORTAL DOS BANDEIRANTES, CJ. RES. ORION, PARQUE RODOCENTRO, JARDIN ARTHUR G. DOS SANTOS, JARDIM DAS ARAUCÁRIAS, JARDIM COUNTRY CLUB, JARDIN SANTO ANTÔNIO, JARDIM PALERMO, JARDIM SHANGRI-LÁ, JARDIM DO NORTE, VILA VITÓRIA, VILA AURORA, JARDIM BANCÁRIOS, JARDIM CAMPO BELO, JARDIM SAN REMO, PQ. RESIDENCIAL ALVORADA, JARDIM COROADOS, JARDIM VERALIZ, VILA BRILHA, JARDIM BALDAN, JARDIM ALVORADA, JARDIM DOM BOSCO, VILA JUDITH, JARDIM ANDRADE, JARDIM SUMARÉ, JARDIM CHAMPAGNAT, JARDIM IGUAÇU, JARDIM LEONARDO DA VINCI, JARDIM ARAXÁ, JARDIM D’ÁTICO, PARQUE JAMAICA, PARQUE RESIDENCIAL PINHEIROS, JARDIM SABARÁ 3, JARDIM OLÍMPICO, JARDIM COLÚMBIA A, JARDIM COLÚMBIA B, JARDIM COLÚMBIA D, CHÁCARAS LOTE 90 CAFEZAL, ESTÂNCIA SENHORINHA, JARDIM SABARÁ, C.H. NAVELINO, ANTÔNIO VIEIRA, JARDIM MARACANÃ, JARDIM JOÃO TURQUINO, PARQUE UNIVERSIDADE 1, PARQUE UNIVERSIDADE 2, ROYAL FOREST FASE 2, GOLDEN HILL RESIDENCE, JARDIM COLÚMBIA C, ROYAL FOREST E GLEBA ESPERANÇA.

Economize água! Em situações como esta, priorize a água tratada para higiene e alimentação. Adie serviços que não sejam essenciais. Não desperdice!

Podem ficar sem água, principalmente, clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br