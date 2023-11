Onda de Calor Intensa Eleva Temperaturas e Coloca Cambé em Alerta Máximo

A intensificação da onda de calor atinge toda a região central do Brasil, elevando as temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas críticos para o Sudeste e Centro-Oeste, incluindo Cambé, Paraná.

Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia, juntamente com o Distrito Federal, estão em alerta de grande perigo. Partes do Paraná também estão em estado de alerta, destacando-se a cidade de Cambé.

Os avisos meteorológicos ressaltam o aumento do perigo devido à persistência do fenômeno, previsto para durar até a próxima quarta-feira. Francisco de Assis, meteorologista, destaca que as temperaturas podem ultrapassar os 40ºC, semelhantes à onda anterior em setembro.

Com a onda de calor atingindo fortemente o país, espera-se que algumas capitais, incluindo Cambé, registrem temperaturas recordes, com alertas indicando pelo menos 5ºC acima da média.

Enquanto isso, na região Sul, espera-se tempestades com áreas de instabilidade ganhando força. Cambé pode enfrentar sol com nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde, com temperaturas elevadas, exigindo atenção para os possíveis impactos na saúde e

Cambé, PR

Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para.