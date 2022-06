Bebê nasce em ambulância do Samu, no pátio de ferro-velho abandonado

Um bebê “apressadinho” chegou ao mundo de uma maneira inusitada: nos braços de socorristas do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de Rolândia, fez o parto de emergência na PR-170. Para que fosse possível, estacionaram no pátio de um ferro-velho abandonado. O caso é da madrugada do dia 18 de maio, mas só foi divulgado nesta terça-feira (31).

A paciente, de 21 anos, estava sendo transferida de Florestópolis para Londrina. Entretanto, perto de Prado Ferreira, as contrações se intensificaram. Como era madrugada, procuraram o local mais seguro para estacionarem.

O bebê, que é um menino, nasceu às 6h45 sem complicações e foi levado ao Hospital São Rafael, de Rolândia. “As ocorrências não escolhem hora e local para acontecer”, consta na postagem das redes sociais.

Na equipe estavam, Dr. Charles Jean, o enfermeiro Adriano Piza e o condutor socorrista Mário Augusto Gomes.

Mãe e filho passam bem.

