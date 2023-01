A Belagrícola apresenta a 22ª edição do BelaSafra – uma das maiores plataformas de negócio do agro brasileiro – de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, na Unidade de Difusão de Tecnologia da empresa, em Cambé PR.

Durante quatro dias, os produtores terão acesso às novidades e tendências do agronegócio, com palestras, exposições, circuitos de campo e apresentação de novas tecnologias.

PROGRAMAÇÃO

Circuitos de Campo: Apresentação de novas tecnologias e variedades de soja, híbridos de milho, cultura de sorgo e mix de cobertura. Os circuitos serão oferecidos todos os dias do evento, das 9h às 11h, e das 13h às 16h.

Bate-papo com especialistas do mercado:

Tecnologia de Aplicação e Manejo (com André Aguirre)

Construção do Perfil de Solo (com Telmo Amado)

A Nova Era dos Biológicos (com Alessandra Rigotto)

A Importância do Vigor das Sementes (com Daniel Serrarens)

Perspectivas para o Mercado de Commodities (com Ismael Menezes, da MD Commodities).

Plantão com especialistas: diariamente, haverá plantão com especialistas para discutir e esclarecer dúvidas dos produtores sobre planejamento financeiro, oportunidades de negócios e disseminação de novas tecnologias – os mesmos que farão os bate papos.

Bate-papo com pesquisadores da Embrapa: por meio de Videocast, os produtores terão informações sobre Tecnologia de aplicação, produtos biológicos, agricultura digital e biotecnologia com profissionais da Embrapa.

por meio de Videocast, os produtores terão informações sobre Tecnologia de aplicação, produtos biológicos, agricultura digital e biotecnologia com profissionais da Embrapa. Circuito de Campo para mulheres: No dia 3, haverá um circuito de campo exclusivo para as mulheres do agro, a partir das 10 horas.

NEGÓCIOS

Além de ser uma vitrine de tecnologia e inovação, o Bela Safra também é uma oportunidade de negócios por meio do TCP (Travamento de Custo de Produção) ou “barter”. “Temos várias modalidades de TCP, como o ‘TCP Raiz’, em que o produtor poderá realizar a troca a prazo com a colheita 23/24; o ‘TCP Max’, em que ele pode participar da alta e ficando com a opção de fazer o fechamento disso até abril de 2024; além do TCP à vista, explica William Guerreiro, diretor comercial da Belagrícola.

Na avaliação do diretor, o momento está bastante oportuno. “Estamos ainda com preço bom de soja. O agricultor tem que ficar atento porque temos a perspectiva de uma supersafra, o dólar em baixa, e pode sim não ter um preço muito favorável da soja no futuro”, destaca.

BELA SAFRA 2023