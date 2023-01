Já pensou em sair de casa com o currículo e voltar com um emprego? Com o Sine na Comunidade você pode! A terceira edição vai ser realizada nesta quarta-feira (01/02), no Conjunto Habitacional Dr. José dos Santos Rocha (Multirão). A ação é organizada pela Agência do Trabalhador de Cambé e leva todos os serviços prestados pelo setor para os bairros do município. O Sine na Comunidade vai funcionar na Paróquia São Vicente Pallotti, que fica na Rua Gênesis, 288, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

O objetivo do Sine na Comunidade é disponibilizar à população todos os serviços que já são ofertados diariamente na Agência do Trabalhador, mas de forma mais individualizada, já que atende um número menor de pessoas. Além disso, quem for até o local no dia da ação já pode sair com um contrato de emprego em mãos. José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho e Profissionalização, explica que, nesta edição, vão ser ofertadas 120 vagas de trabalho para diversas áreas e funções. “Nós já temos quatro empresas que vão enviar representantes no dia e as pessoas já podem fazer a entrevista na hora. Por isso, é muito importante que as pessoas levem os documentos pessoais e um currículo, já que ela pode sair contratada”, explica.

A população também vai receber orientações gerais sobre os assuntos voltados à pasta, como a pré-inscrição para os cursos profissionalizantes disponibilizados pelo município. Para 2023, os cursos disponíveis são: cabeleireiro, manicure e pedicure, automaquiagem, vendas por redes sociais, maquiagem profissional, boas práticas e manipulação de alimentos, edição de vídeo, inglês básico, cuidador de idosos, Libras, programador de web, panificação, português para estrangeiros, costura industrial e barbeiro. A carga horária dos cursos varia de 4 a 180 horas.

No local, a população que quiser terminar os estudos também vai poder fazer a inscrição para as aulas, assim como a equipe vai auxiliar quem precisa baixar e fazer o cadastro na Carteira de Trabalho Digital.

Nos dias em que o Sine na Comunidade estiver em ação, os atendimentos na sede da Secretaria de Trabalho também seguem normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. A Agência do Trabalhador de Cambé fica na Avenida Inglaterra, 774 e o telefone para contato é o 3174-0443.