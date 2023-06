Blitz policial em Cambé resulta em apreensões e notificações

No sábado (17), uma operação de blitz foi realizada em Cambé, contando com a participação de duas equipes do RPA da 11ª Cia Ind. da PM e o apoio de 10 alunos-soldados do 30º BPM. A ação visava fiscalizar o trânsito e garantir a segurança na região.

Os pontos de fiscalização foram estabelecidos na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, no Bairro Santo Amaro, e na Avenida Roberto Conceição, no Bairro Jardim São Jose, ambos em Cambé. Durante a operação, um total de 108 veículos foram vistoriados e seus condutores foram abordados pelas equipes policiais.

Os resultados da blitz foram significativos. Foram apreendidas 19 motocicletas e 3 automóveis, que estavam em situação irregular ou apresentavam irregularidades no momento da abordagem. Além disso, foram emitidas 49 notificações, abrangendo infrações diversas, como falta de documentação, excesso de velocidade, entre outras.

A presença ostensiva da Polícia Militar e a realização de operações como essa são fundamentais para coibir infrações no trânsito, garantir a segurança dos cidadãos e promover a conscientização dos condutores. A apreensão dos veículos e a aplicação das notificações têm o objetivo de incentivar a regularização e o cumprimento das leis de trânsito.

As autoridades policiais ressaltam a importância de que os condutores estejam em conformidade com as normas de trânsito, garantindo a segurança de todos os usuários das vias. Operações como essa continuarão sendo realizadas de forma periódica, a fim de promover um trânsito mais seguro e consciente.

É fundamental que os motoristas estejam atentos às normas de trânsito, mantenham seus veículos regularizados e respeitem os limites de velocidade e demais regras estabelecidas. Somente com a colaboração de todos será possível construir um ambiente viário mais seguro e evitar acidentes e incidentes nas estradas e vias urbanas.