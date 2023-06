MANCHETE DOS JORNAIS DESTE DOMINGO, 18 DE JUNHO DE 2023

Como dirigir na chuva e na neblina?

Com a visibilidade reduzida, o motorista deve redobrar alguns cuidados para evitar acidentes.Chuva e direção formam uma combinação muito arriscada. As ruas ficam escorregadias, a visibilidade nem sempre é boa e o carro, se não tiver boa manutenção. (Estado)

A Invasão Chineses no Brasil se preparam para ampliar disputa por eletroeletrônicos no País

Gree, Midea, Hisense e TCL marcam novo ciclo de investimentos das companhias asiáticas no Brasil; foco principal está no segmento de aparelhos de TV, mais rentável, entre outras bugigangas. Difícil crer que o Ministro e vice-presidente possa ainda, mudar o cenário da indústria nacional, ficará no disfarce como todo bom político nas rodadas de interesse e suas manobras bem conhecidas. Fabricantes de geladeiras, lavadoras, fogões e televisores, entre outros eletrodomésticos e eletroeletrônicos, consolidados no País terão pela frente um período de competição pelo mercado. (Estado)

Como é possível que eles não se tenham dado conta?!

Resistência de parte do agronegócio às pressões por sustentabilidade passa longe da melhor estratégia. O terceiro livro da fascinante trilogia “Escravidão”, de Laurentino Gomes, é exemplar nesse sentido. A combinação de pesquisa profunda com análise histórica acurada estabelece com clareza a aliança tácita tramada entre monarquia e aristocracia rural escravista no século 19. Foi essa aliança que permitiu ao Brasil passar à história como a última economia relevante a abolir uma escravidão, mas ainda se mantém “disfarçada”, nos donos do poder, que junto ao Exército outrora sem o “Caxias”, deram o golpe de estado e derrubaram o Império de D.Pedro II, pela revolta da Oligarquia cafeeira, pós a libertação dos escravos pela princesa Isabel. O efeito social, nas regiões mais pobres e mais antigas da história do Brasil, onde a aristocracia e seus descendentes, herdam na política, os mesmos sobrenomes reconhecidos por séculos naquela região, e mantém a maior desigualdade social do país, como escravos outrora dos senhores do Engenho, e seus votos de cabresto. São evidentes os motivos destes “monarcas” do poder, para aceitar a barganha, como observado nesta última eleição com aquele que sabe muito bem negociar com todas as frentes para seu interesse, uma vez que seu poder dependia do apoio das elites locais. Difícil é entender por que a aristocracia escravista ainda acredita, que seja possível ao país manter-se como única economia baseada no trabalho escravo do planeta, de uma forma disfarçada com aqueles benefícios sociais pelo governo eleito por este poder, e outras formas de exploração, também por esta elite privada e tradicional, ainda ocorre em muitas regiões pelo Brasil. O país, já codificou as manobras da história, nem a mídia, nem os Institutos de pesquisa conseguem mais iludir, nem mesmo pagando por Institutos de pesquisa para manipular a opinião dos brasileiros, forçando este poder expor os fatos inegáveis, assim conseguiram ficar mais evidente a maior parte da sociedade moralmente honesta.

O ESTADO DE S.PAULO

Nos EUA, sindicatos se mobilizam contra a inteligência artificial

Avanço em IA é usado contra preconceito em recrutamento de profissionais

Recrutador consegue ‘treinar’ ferramenta para evitar distorções

Passos virtuais na nova forma de recrutamento

Quem determina a taxa de real de juros

Entrevista Eduardo Giannetti: ‘A batalha das expectativas está sendo vencida’

Copel trabalha para fechar privatização da companhia até o fim de julho

Preço da gasolina caiu 1,2% em maio

Governo francês fecha contratos de R$ 1 bi em obras

Número de mortos vai a 11 no RS após passagem de ciclone extratropical

Celso Ming: Energia solar, ainda sem musculatura

Chineses se preparam para ampliar disputa por eletroeletrônicos no País

Como dirigir na chuva e na neblina?

O GLOBO

País tem boom de fraudes no reembolso de planos de saúde

Consumidor e laboratórios têm dificuldade no ressarcimento

Fraudadores usam ANS para pressionar planos

Inauguração da Norte-Sul demonstra importância das ferrovias privadas

Protecionismo americano levanta preocupação

FOLHA DE S.PAULO

Projeto de lei abre brecha para empresas gerenciar nota fiscal

Novato, Porto Itapoá, em SC foca contêineres e tecnologia

Raio-x do Porto Itapoá

Presidente da distribuidora Light renuncia em meio a crise financeira

Veículos elétricos podem virar geradores para seus donos

Projeto quer proibir rescisão unilateral e limitar reajuste de planos de saúde

Pacientes planejam ação após descredenciamento

Sobe para 11 total de mortes no RS após ciclone

Câmara aprova MP que retoma Mais Médicos

Febre maculosa matou cientista que buscava vacina contra a doença em 1935 no Butantan

Naufrágio deixa 8 mortos desaparecidos no litoral catarinense

América Latina discute como suprir ‘febre do lítio’ no mundo

JORNAIS ESTATAIS