Acidente fatal em Cambé resulta na morte de motociclista

Cambé, PR – No sábado, dia 17 de junho, um trágico acidente de trânsito ocorreu na Rodovia Melo Peixoto, em Cambé, resultando na morte de Fernando Mendes, um homem de 41 anos de idade. O acidente ocorreu por volta das 18h09, próximo ao Motel Troia.

Segundo relatos de testemunhas no local, Fernando Mendes estava conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR 125E, de cor preta, quando perdeu o controle do veículo e caiu. Infelizmente, devido à gravidade do impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Fernando Mendes era morador da cidade vizinha, Londrina, e estava na região de Cambé no momento do acidente. As autoridades estão investigando as circunstâncias que levaram à queda da motocicleta, incluindo a possibilidade de excesso de velocidade, problemas mecânicos ou distração do condutor.

O local do acidente foi isolado para que os peritos pudessem realizar uma investigação detalhada e colher evidências.

O caso continua sob investigação, e quaisquer informações adicionais que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente são bem-vindas. As autoridades pedem que testemunhas entrem em contato com a Polícia Rodoviária Estadual para contribuir com as investigações.