MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2023

Metade do que Brasil vende à UE é produto sem tecnologia

Soja, petróleo e café turbinam exportação ao bloco, enquanto aviões, e motores perdem espaço nos negócios. (Valor)

Como dizem os chineses, de que a natureza do mercado no Brasil, são commodities e que deve se manter nesta sorte. Além das bugigangas chineses entrarem no mercado brasileiro, agora com apoio do governo, entrará com eletrônico de maior valor, competindo com que temos de resto nas nossas indústrias. Valorizar as nossas commodities, vai longe de qualquer proposta do governo em Brasília, seja no Executivo ou no Legislativo, que tenta com toda a força defender este mesmo agro de commodities, contra a ingerência do governo no setor, seja pela reforma tributária ou outros atos negativos. Assim, não lhes sobram tempo de avançar no desenvolvimento, e que temos tudo a nosso favor e se torna causa perdida nas ideologias partidárias, mantidas pelo poder instalado na República de bananas. O outro Brasil, que não é, o de Brasília, através das Cooperativas, já funciona muito bem, de forma independente do governo instalado, novos projetos, para valorizar a nossa produção pela indústria. A preocupação agora é no Legislativo, salvar a única economia que dá certo e tem salvado a sociedade como um todo, gerando emprego, economia local e o desenvolvimento econômico nos estados que se ocupam, sul e entre parte do sudeste e centro-oeste. Exemplo do Agro nas Cooperativas, que poderia também ocorrer na área dos minérios.

A ameaça do El Niño às lavouras no Brasil

O fenômeno climático El Niño deve ser o mais intenso das últimas décadas e já traz receio ao campo. No Sul, o maior volume de chuvas fez a Emater-RS prever queda de 12% na produtividade. (Estado)

Fertilizantes em emergência na agricultura, força o governo a dar continuidade no projeto iniciado por Bolsonaro da gestão passada. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) avalia que a retomada das atividades do Conselho Nacional de Fertilizantes (Confert), na última semana, demonstra que há necessidade de dar sequência ao andamento do projeto desenvolvido por Bolsonaro na gestão passada. (Estado)

Efeito Lula: Casos de estelionato disparam e regras limitam combate

Casos triplicam no país de 2018 a 2021; especialistas dizem que dado é ponta do iceberg

Efeito Lula: Polícia está no milênio passado, diz especialista

Autoridades dificilmente vão atrás se criminoso se mantém dando golpes pequenos, afirma professor da FGV

O poder na fila: OAB escolhe nomes que disputarão uma cadeira no STJ

34 advogados inscreveram-se para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Felix Fischer

O poder do benefício: Amazonas quer ampliar benefícios da Zona Franca de Manaus

Para especialistas, proposta desvirtua simplificação planejada na reforma tributária

O ESTADO DE S.PAULO

Programa de incentivo a vendas já usou R$ 300 mi

Bolsa Família inicia pagamento de adicional de R$ 50

Aumento de estoques afeta mais da metade dos segmentos industriais

Para driblar juro, varejo reduz encomendas e atinge indústria

Resgatadas 6 das 8 vítimas de naufrágio em SC

Bebê é um dos 13 mortos no RS após passagem de ciclone

A ameaça do El Niño às lavouras no Brasil

Um privilégio para a Receita Federal

O GLOBO

Mais empréstimos: Número de pequenos negócios que tomam crédito bate recorde

Brasil está despreparado para a mutação do trabalho na era digital

Brasil sem identidade no poder: Políticos vão ao STF a cada 2 dias contra atos do governo e do Congresso

FOLHA DE S.PAULO