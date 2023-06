Polícia Militar realiza operação para coibir barulho, fiscalizar veículos e monitorar soltadores de pipa em Cambé

Cambé, PR – No último domingo (18/06), equipes da Polícia Militar do 2º CRPM/11ª CIPM, com o apoio dos alunos soldados do 15º BPM, realizaram uma operação abrangente no Jardim Bella Vida, em Cambé. O objetivo principal era inibir o barulho excessivo, fiscalizar veículos e, ainda, monitorar o comportamento dos soltadores de pipa na região.

Além de combater o chamado “grau” praticado por motociclistas, que coloca a vida em risco e perturba o sossego, a operação também teve como foco o monitoramento das pessoas que estavam soltando pipa no local.

Durante a ação, foram abordadas 52 pessoas e realizadas vistorias em 5 veículos e 10 motocicletas. Como resultado, foram recolhidas 3 motocicletas por infração de trânsito. Além disso, duas pessoas foram autuadas por posse de drogas, sendo lavrados 2 Termos Circunstanciados.

A fiscalização das pessoas que estavam soltando pipa também foi uma preocupação da operação. Embora não tenham sido recolhidas as pipas no momento, a situação foi encaminhada para a Prefeitura e o Ministério Público de Cambé, visando medidas de conscientização e prevenção.

A Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança e a tranquilidade da população, agindo de forma abrangente para combater práticas perigosas e garantir a segurança nas ruas. A colaboração da comunidade é fundamental para o sucesso dessas operações e a promoção de um ambiente seguro e harmonioso para todos.