Bombeiros de Cambé atuam em incêndios, acidente de trânsito e resgate de animal no dia 8 de julho de 2023

CAMBÉ – No último sábado, dia 8 de julho de 2023, o Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado para atender diversas ocorrências na região. Durante o dia, os bombeiros enfrentaram desafios relacionados a incêndios, acidente de trânsito e resgate de animal.

Por volta das 11h27, uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros de Cambé foi encaminhada para a Rodovia Melo Peixoto, número 1314, onde ocorreu um acidente de trânsito envolvendo um automóvel Renault Logan Auth 1016V, de cor branca, e uma motocicleta Honda CG 150 Titan ES, de cor preta. O motociclista, identificado como Y.G.C.D.S., de 24 anos, sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento no local antes de ser encaminhado a uma unidade de saúde para avaliação médica.

Às 20h30, outra ocorrência mobilizou os bombeiros, desta vez no município de Bela Vista do Paraíso. Na Rua Rogério de Bodas, número 1, um incêndio atingiu uma edificação. A equipe do 3º Grupamento de Bombeiros foi acionada e trabalhou intensamente para controlar as chamas e evitar que se alastrassem para outras estruturas próximas.

Já em Cambé, às 20h39, os bombeiros foram chamados para combater um incêndio em vegetação na Rua José do Patrocínio, número 83. Com agilidade e uso de técnicas apropriadas, a equipe conseguiu controlar as chamas e impedir que se espalhassem, evitando danos maiores.

Além dos incêndios e do acidente de trânsito, os bombeiros também realizaram uma operação de busca e salvamento em Bela Vista do Paraíso. Por volta da 1h17, na Rua Maria Bela Marques, número 120, foi necessário realizar a captura e/ou remoção de um animal que se encontrava em situação de risco. Os bombeiros conseguiram resgatar o animal com sucesso e garantir sua segurança.

As ações realizadas pelos bombeiros de Cambé no dia 8 de julho de 2023 demonstram o comprometimento e a prontidão da corporação em atender as demandas da população, seja em situações de emergência envolvendo incêndios, acidentes de trânsito ou resgates de animais. A atuação rápida e eficaz dos bombeiros contribui para a segurança e bem-estar da comunidade.