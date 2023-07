Acidente de colisão frontal na Estrada da Prata, em Cambé, deixa dois motoristas feridos

CAMBÉ – Na noite de domingo (09), por volta das 20h30, ocorreu um acidente grave na Estrada da Prata, em Cambé. De acordo com informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu dois veículos e resultou em ferimentos nos condutores.

O primeiro veículo envolvido foi um VW Gol Plus, com placas de Cambé-PR, conduzido por L.C., de 39 anos. O condutor do Gol Plus ficou ferido e foi encaminhado a Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.

O segundo veículo era uma VW Parati, também com placas de Cambé-PR, conduzida por I.A. da S., de 44 anos. O condutor da Parati também sofreu ferimentos e foi encaminhado à Santa Casa de Cambé para receber cuidados médicos.

Segundo a PRE, o acidente ocorreu no km 05 da PR 536, em uma curva aberta de faixa contínua. O veículo Gol Plus transitava no sentido Cambé a Prado Ferreira quando colidiu frontalmente com a Parati, que seguia em sentido oposto.

Ambos os veículos sofreram danos significativos devido à colisão. As condições climáticas eram consideradas boas no momento do acidente, e a velocidade estimada era de 80 km/h. A pista era de sentido único, e a curva onde ocorreu a colisão era aberta.

As autoridades estão investigando as circunstâncias exatas do acidente para determinar as causas e responsabilidades. O trânsito na região ficou temporariamente interrompido para o atendimento às vítimas e remoção dos veículos envolvidos.