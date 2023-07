MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2023

Discordâncias ofuscam união na cúpula da Otan

Em momento de unidade proporcionada pela agressão russa na Ucrânia, a aliança militar se reúne nesta semana acossada por dissensos que vão de bombas polêmicas fornecidas pelos EUA a Kiev, a adesão da Suécia, o rumo da guerra e as críticas à ameaça atribuída à China. (Folha) NOTA: A diplomacia Ocidental continua manca.

Governo nomeia réu por gestão temerária em cargo na Previdência

Alcinei Rodrigues, o novo diretor de Normas da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, é réu na Justiça, acusado de gestão temerária de recursos da Petros, o fundo de pensão da Petrobrás. (O Globo)

NOTA: Alguma novidade do caso nos inúmeros cargos públicos temerários, inclusive no topo do poder? Quando um jornal é abastecido para destacar um único caso, são apenas conflitos de interesses dentro do poder, é apenas uma partícula do problema. O corrupto pela psicanálise, não tem cura, ele nunca assumirá o seu desfalques ou roubos até mesmo nas empresas, caso das Americanas, quer nas autarquias do poder público. Para o corrupto, o que ele faz é normal e sempre se sentirá o mais honesto da nação. Não há Lei que posso coibir estes abusos e nem como regras nas questões psicotécnicos exclusivo para os casos em concursos públicos ou mesmo para candidatos a cargos políticos em regras eleitorais. O Brasil é um covil de salteadores.

Regalias sem fim

Acerca de supersalários de juízes e procuradores.Magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás chegam a receber como salário o impressionante montante de R$ 170 mil líquidos por mês. Trata-se de óbvia infração ao teto estabelecido pela Constituição, que tem como referência a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de R$ 41,6 mil.O achaque, relevado pelo jornal O Estado de S. Paulo, escandaliza não apenas pelo valor, mas também por sua justificativa formal. A prática é apenas possível em razão de uma contabilidade criativa. Novas regras estaduais permitem enquadrar gratificações de cargos e funções comissionadas como verbas indenizatórias. Assim, os montantes excedem o teto de remuneração no Judiciário e ficam isentos do Imposto de Renda. (Folha)

Governo beneficia parente de político com máquinas

Codevasf, estatal que compra e entrega equipamentos agrícolas com verba de emendas, diz que se guia por análise técnica e econômica. Entre os equipamentos está uma sonda perfuratriz avaliada em mais de R$ 2 milhões. A compra das máquinas ocorre por meio de recursos das chamadas emendas parlamentares. O deputado ou senador indica a entidade privada a ser beneficiada, e a Codevasf cuida da compra e da entrega do equipamento. (Folha)

NOTA: O benefício dos investimentos não se equipara a população de igual forma aos interesses e apadrinhados do PT

Empresas ampliam contratação de profissionais com mais de 50 anos

Envelhecimento muda perfil do mercado de trabalho no Brasil

País já tem 10,1 milhões de acessos 5G e supera previsão de operadoras

País deve dobrar produção de etanol para atingir meta da COP

Agro se prepara para segundo round da reforma no Senado

Aportes e prazo são referência para o investidor

O ‘segredo’ para juntar o primeiro R$ 1 mi contado por três milionários

LCA impulsionará concessão de crédito

Baixa inadimplência e captação de LCA

Seguro x Associações de Proteção de Riscos

Mercado vê alta dos juros em julho nos EUA

Anvisa aprova novo teste para febre maculosa

Carlos Pereira: Congruência atenua má gerência

Crédito rápido e fácil na carteira: Emissão de cartões dobra em 4 anos e amplia inadimplência

Sem exceções, novo imposto teria uma alíquota inferior a 25%

Mesmo com Rússia em guerra, Brics atrai interessados em adesão

Apoio da oposição abre caminho para reforma no Senado

Dez anos depois, a sensação de impunidade

Pautas debatidas na bancada da bala perdem força depois de ser abastecidas por emendas

Saúde mental aposta nos Caps para avançar

Governo Lula beneficia parentes de políticos com doação de máquinas

Sob Lula Pobreza e miséria nos estados brasileiros

Reforma deve ter efeitos diferentes sobre ações na Bolsa

Múltis demonstram mais otimismo com economia do Brasil

Balança tributária

Fazenda quer arrecadar R$ 34 bi com novo programa de transação tributária

Proposta, prevista no Projeto de Lei do Carf, pode criar condições para governo cumprir as metas de resultado primário estipuladas na regra fiscal

IA generativa no banco dos réus

Ações judiciais por infração de direitos autorais, calúnia e difamação sobre os conteúdos criados por ferramentas já se acumulam, pressionando a discussão sobre um tema ainda nebuloso

Programa de recuperação de florestas esbarra em falta de mudas

Programa da época do governo Dilma tem como meta reflorestar 12 milhões de hectares até 2030

Acordo marítimo pode reformular rotas do comércio global

Antes de se tornarem normas internacionais a partir de 2027, as novas medidas voltarão a ser examinadas em 2024, antes de serem adotadas em 2025, com uma carência de 16 meses

Maior influência da China no Golfo Pérsico já rende bilhões em investimentos

Na esteira dos acordos políticos, como a mediação da aproximação diplomática entre Arábia Saudita e Irã, vêm uma série de acordos comerciais, com os fundos dos petrodólares agora sendo realocados para empresas chinesas

Queda do preço do milho é alívio para pecuária do Estado

Movimento reduziu o custo dos criadores com a alimentação animal em época de falta de pastos com a intensificação da seca

Sicoob vai ampliar em 33% oferta de crédito rural no país

Previsão da instituição é movimentar mais de R$ 52 bilhões

Encontro marcado com a reforma e com o diabo

Alagoas; 25,8 mil pessoas foram afetadas

MST quer curso de Medicina para sem terra.

Lula despeja emendas

PCC tenta se infiltrar no Judiciário; mas já não está?

Rentcars investe em nova plataforma para digitalizar processo de RH

Congresso vai concentrar trabalhos em comissões e vetos presidenciais nesta semana

O Brasil envelheceu – fazer do limão uma limonada

Ajuda a montadoras é clientelismo fracassado

“Prateleira de terras” defendida por Lula é cara e não resolve miséria no campo

Supremo derruba trechos da Lei dos Caminhoneiros sobre descanso e jornada

SP encabeça movimento de secretários de Segurança Pública para alterar Código Penal

Eduardo Bolsonaro diz que professor doutrinador é pior que traficante

Risco de fracasso de Kiev, China e até bombas de Biden desafiam cúpula da aliança

*Finlândia não está incluída porque só entrou na Otan neste ano; em 2022, gastou 2% do PIB com defesa Fonte: Otan e IISS

Em momento de unidade proporcionado pela agressão russa na Ucrânia, a aliança militar se reúne nesta semana acossada por dissensos que vão de bombas polêmicas fornecidas pelos EUA a Kiev, a adesão da Suécia, o rumo da guerra e as críticas à ameaça atribuída à China.

São Paulo Nos meses que antecederam a sua cúpula anual, que ocorrerá na terça (11) e na quarta (12), a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) parecia se preparar para um evento algo triunfalista.

A Guerra da Ucrânia havia garantido a refundação da aliança militar criada em 1949 para conter a mesma Moscou que hoje assusta, Kiev preparava uma contraofensiva enfim armada com tanques ocidentais, a Finlândia havia virado seu 31º membro, e logo Volodimir Zelenski poderia comemorar a adesão ao clube.

Japão, Coreia do Sul e Austrália voltaram a ser convidados de honra do evento, enfatizando que a Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos, que somam 70% do gasto militar do bloco, e China é parte da missão da Otan. Por fim, o evento ocorrerá em Vilnius, bela capital de arquitetura barroca a 30 km de uma barreira de arame farpado que marca a fronteira da Lituânia com Belarus, hoje um protetorado de Vladimir Putin.

Tal demonstração de força foi ofuscada pela realidade, sobrando a Putin ser o denominador comum das notícias positivas, por assim dizer, do encontro. Deve haver mais anúncios de armas à Ucrânia, talvez com promessas mais firmes acerca de caças. Pode haver, ainda, avanço na reestruturação de estoques bélicos europeus e o início do reforço do flanco leste, hoje com 10 mil soldados. O plano é chegar a talvez 50 mil.

Também há a expectativa de elevar de 40 mil para 300 mil o número de militares em prontidão no continente, mas isso parece mais especulativo. A agenda incerta é mais ampla, contudo, apesar de o ainda misterioso motim mercenário contra Putin ter arranhado a imagem do presidente russo.

A contraofensiva ucraniana, iniciada em 4 de junho, prossegue em fase inicial, procurando fraquezas nas linhas russas dos 20% de território ocupado desde a invasão de fevereiro de 2022. Aqui e ali, autoridades contemporizam, mas Kiev já assumiu um discurso taciturno, exigindo mais armas do Ocidente.

Assim, o presidente americano, Joe Biden, tomou uma decisão que se provou problemática: aceitou enviar munições de fragmentação, proibidas em 23 dos 31 países da Otan, para a Ucrânia usar contra os russos. Noves fora serem armas particularmente brutais, há também o fato de que as bombinhas espalhadas em grandes áreas nem sempre explodem, tornandose um problema por décadas.

Biden embarcou neste domingo (9) para o Reino Unido, o mais tradicional aliado americano na Otan, para uma visita prévia à cúpula. Londres hoje se alia aos membros do leste da aliança na agressividade ante a Rússia, afastando-se da maior prudência esposada por países maiores, como Alemanha e França.

O brexit, a separação britânica da União Europeia, também esfriou as relações por meio do canal da Mancha, e a tentativa do secretário de Defesa do país, Ben Wallace, de substituir Jens Stoltenberg à frente da Otan foi um fracasso. Restou ao norueguês permanecer mais um ano no posto de secretário-geral.

Biden subiu no Air Force One apanhando de vários aliados pela decisão de fornecer as bombas, ainda que tanto ucranianos como russos já as tenham usado na guerra. Foi criticado neste domingo pelo Camboja, bombardeado com 2,8 milhões de toneladas de explosivos americanos, muitos desse tipo, de 1970 a 1973.

Mais importante, contudo, é o sinal de que as coisas não parecem estar indo bem para Zelenski, que deverá ser a estrela da cúpula na quarta-feira, quando será criado o Conselho Otan-Ucrânia, a saída diplomática possível para a aliança vender ao mundo que um dia irá aceitar Kiev. Neste domingo, ele voltou a pedir “medidas concretas”. “Não vou a Vilnius para me divertir.”

O problema é simples: pelo seu regramento, a aliança não pode aceitar um membro em guerra. Até porque isso implicaria entrar no conflito, já que o ataque a um integrante significa que todos têm de defendê-lo. Ou seja, se Kiev entrasse no clube agora significaria o início da Terceira Guerra Mundial, nuclear ao fim.

Na cúpula de Bucareste, em 2008, a Otan recuou de abrir o processo de adesão de Ucrânia e Geórgia, para não melindrar Putin. Mas deixou o convite valendo, o que fez com que o russo atacasse o pequeno país no Cáucaso naquele ano e, em 2014, anexasse a Crimeia quando seu aliado no poder em Kiev foi derrubado.

Putin, que invadiu a Ucrânia no ano passado com a mesma preocupação estratégica, fracassou contudo em conter a expansão da Otan, como a adesão da Finlândia e seus 1.340 km de fronteira com a Rússia mostraram. A Suécia entraria junto, tanto que participa da cúpula, mas outras questões se impuseram.

O presidente Recep Tayyip Erdogan, que conseguiu a proeza de anunciar uma visita de Putin à Turquia no mesmo dia em que recebeu Zelenski e provocou Moscou ao romper um acordo de exílio de comandantes neonazistas de Kiev, segue cobrando caro pela adesão de Estocolmo. Líder de uma nação que é membro da Otan, ele quer ver extraditados seus opositores abrigados no país nórdico. Nesta segunda-feira (10), haverá uma tentativa prévia de resolver a questão, mas parece improvável.

Há também problemas internos em relação ao gasto militar. A Europa declarou independência energética da Rússia em 2022, mas o fez após os países encherem seus depósitos de gás natural. O inverno fraco ajudou na economia, mas há dúvidas sobre nova pressão inflacionária na estação fria de 2023-2024.

Stoltenberg defende que todos os integrantes do clube tenham os 2% do PIB gastos com defesa como piso, não como a atual meta. Em 2022, apenas 7 dos então 30 membros conseguiram isso, embora todos (exceto Turquia) tenham aumentado seu gasto ante 2014, ano que mudou a percepção de risco na Europa.

Países menores, que têm o mesmo direito a voto dos outros, discordam da pressão e querem ajudar de outras maneiras, como disse à Folha a ministra da Defesa portuguesa, Helena Carreiras.

Há questões diversas, não menos importantes. A Polônia quer que os EUA instalem em seu território ogivas nucleares táticas, de uso mais restrito, porque Putin fez o mesmo com a vizinha Belarus.

Por fim, a China. Na reunião de 2022, a Otan foi assertiva ao incluir Pequim nas suas preocupações estratégicas, uma pressão dos EUA. Mas os chineses compram 10% das exportações europeias e vendem 20% do que os países do continente importam. Os líderes da França e da Alemanha estiveram recentemente com Xi Jinping, e mesmo Biden está em um momento de aproximação com os rivais.

Apesar da presença de japoneses, australianos e sul-coreanos, é mais provável que o tom belicista de 2022 seja mais direcionado a Putin, com talvez um pedido de gentileza para o chinês intervir pela paz.