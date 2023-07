Polícia Militar do Paraná realiza cumprimento de mandado judicial e apreende arsenal em Cambé

Cambé, 10 de julho de 2023 – Uma operação conjunta entre a P2 e Rotam do 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, bem como na prisão de um indivíduo em Cambé. A ação também contou com o apoio da Rotam da 11º Cia Independente de Cambé. Durante a operação, foram encontradas evidências de fabricação e manutenção de armas de fogo, além de munições de calibre 12 e 380.

O indivíduo detido, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades, estava sendo procurado por dois mandados de prisão. Ele é apontado como uma das lideranças da rebelião ocorrida na Penitenciária Estadual de Londrina II (PEL II). A operação visava desarticular as atividades criminosas ligadas a essa facção.

As equipes da Polícia Militar se dirigiram à residência localizada na Rua Alpineu Dutra, onde o mandado de busca e apreensão foi cumprido. Durante as buscas, os policiais encontraram diversos ferrolhos e partes de armas de fogo desmontadas, sugerindo a fabricação clandestina desses artefatos.

A esposa do indivíduo também foi presa em flagrante por porte ilegal de armas de fogo encontradas na residência. As autoridades não divulgaram a quantidade exata de armas apreendidas, mas ressaltaram a importância de retirar esses artefatos do alcance de criminosos.

O Tenente-Coronel QOPM Nelson Villa Júnior, Comandante do 5º Batalhão, destacou a importância dessa operação para a segurança da região: “Essa ação é resultado do trabalho incansável de nossas equipes, que estão empenhadas em combater o crime e proteger a população. Estamos atentos e prontos para agir contra qualquer atividade ilícita que ameace a tranquilidade da comunidade.”

A Polícia Militar do Paraná reforça o compromisso em manter a segurança e solicita que a população continue colaborando com informações por meio do Disque Denúncia 181. A participação da comunidade é essencial para auxiliar as autoridades na prevenção e combate ao crime.

Sob o lema “Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença”, a corporação reafirma seu compromisso em garantir a paz e o bem-estar da população paranaense.