Artilheiro nato, Charles comemora boa fase no Paranaense, e destaca briga pela classificação: “Vai ser apertado”

Aos 18 anos, o jovem Charles é um dos principais destaques da base do Iraty. O jovem atua no elenco Sub-20, e mesmo estando em seu primeiro ano no último degrau das categorias de base, vem se destacando pela equipe paranaense.

Nesta temporada pelo Azulão, Charles já balançou as redes em sete ocasiões, além de contribuir com cinco assistências em campo. Artilheiro do time, o atacante participou diretamente de quase 50% das bolas na rede da equipe, que já anotou 27 gols no estadual.

“Continuo me adaptando ao Sub-20, este é o último degrau antes do futebol profissional, então busco evoluir o máximo possível. O objetivo é estar preparado para quando a oportunidade surgir, e nessa temporada todo meu esforço tem sido recompensado. É um ano goleador até aqui, e espero seguir com as boas atuações”, afirmou o jogador.

Quarto artilheiro do campeonato, tendo uma média muito positiva, Charles tem até aqui 734 minutos em campo, de 990 disputados pelo time, ou seja, atuou em 74% dos minutos da equipe. Com o gol marcado neste final de semana contra o São Joseense, o atacante alcançou uma média de 61 minutos em campo para participar de uma bola na rede, sendo com assistência ou fazendo o gol.

A boa fase do artilheiro vem sendo fundamental para o time que briga na classificação pelo grupo G. Com o empate conquistado fora de casa, a equipe alcançou os cinco pontos na segunda fase, ocupando a terceira posição, são dois empates, uma vitória e uma derrota nesta fase.

“Sabemos que vai ser um chaveamento complicado até o final, restam duas rodadas, ambas serão confrontos diretos contra as equipes acima de nós, então só depende da nossa própria atuação. Daremos o nosso melhor e queremos nos classificar, mas não menosprezaremos nossos adversários, sabemos que vai ser apertado”, destacou Charles.

Apesar da disputa acirrada, o Iraty chega em vantagem para as duas últimas rodadas, isto porque receberá o Paraná e o Patriotas, tendo o benefício de não viajar, e decidir em casa, ao lado do seu torcedor.