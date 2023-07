MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2023

Uma geração nascida da futilidade e sem criatividade, busca nas gerações do passado o seu pior comportamento na degradação visual, já que a moralidade se perdeu, só faltava as vestes pra combinar, o modelito cai como luva.

Fashionistas desafiam fama de cafona do cabelo mullet, que volta a ser febre

O mullet deixa o ostracismo da cafonice e volta a ser o penteado de escolha dos estilosos, interessados em androginia e transgressão, retomando sua era de ouro dos anos 1980. A tendência pode ser confirmada em números. Em maio, pesquisas pelo termo “mullet” no Google cresceram 56% em comparação com janeiro. No Pinterest, as buscas aumentaram 50% no mesmo período. No Instagram, a hashtag acumula 1,2 milhão de menções. No TikTok, são 11 bilhões de visualizações. (Folha)

‘A volta dos que não foram’. Difícil resolver esta questão social, não é um problema só brasileiro, países que liberaram as drogas alguns anos atrás, voltam a questionar esta decisão, com aumento de pessoas improdutivas para o país. No caso do Brasil, não há políticas públicas que mude este comportamento, uma vez que não há segurança nas fronteiras para evitar o tráfico, o atual governo parece facilitar a vida dos traficantes ou ter alguma relação, haja visto algumas decisões do STF para soltar alguns dos chefes do tráfico. Sem expectativas futuras para muitos jovens e ausência da família, a droga vai ampliando o problema social e só tornam debates vazios sem solução entre a classe política.

Governo cede e fará texto para alterar regra do saneamento

Inflação na meta este ano entra no radar do mercado

Senado avalia proposta para ‘fatiar’ PEC da reforma tributária

Setor exportador critica emenda que pode criar novo tributo estadual

Por mais receita, Haddad quer mudar logo tributação do IR

Inteligência artificial leva Bolsa dos EUA a alta recorde de 32%

Combate à inflação divide economistas

Fintech tem US$ 20 mi roubados após falha

Grandes do saneamento estão de olho

Valor do microcrédito passa do nível anterior à pandemia

A Otan põe os dois pés no século 21 – “irá cair numa diplomacia manca”

O descaso que mata

Agora é Lei “só é político”: mesma função, salário igual, “é questão cultural”

“Lei de uso político que já existia”, promete punições e demanda transparência

A mais alta e a mais fria: O que nova estação meteorológica pode revelar sobre o clima

Petrobras avalia elevar participação na Braskem

Carf: nova renegociação pode render R$ 34 bilhões

Marco do Saneamento: projeto pode manter estatais no serviço

Senado cogita ‘fatiamento’ da Reforma Tributária

‘Esse tributo vai virar custo’

Mecanismo para vencer crise fiscal

Reforma abre brecha para tributo extra em até 17 estados

Desabamento de prédio em Pernambuco era tragédia anunciada

Senado precisa fazer correções na reforma tributária

Ingresso da Ucrânia seria ‘perigo absoluto’, diz Rússia

Sinal verde turco: Erdogan dá meia-volta, levanta veto e abre caminho para Suécia na Otan

Agro eleva PIB, renda e população, e desigualdade cai onde setor avança mais

Série “O Poder do Agro”, mostra força do agronegócio na economia

Terra de pioneiros, MT vive boom e importa trabalhadores de várias estados

Agronegócio eleva em 55% importações da Venezuela no 1º semestre de Lula

IFood bancará R$ 6 mi em pesquisas sobre trabalho

Com 10 bi de downloads em2023, Brasil é o 4º país que mais baixa apps

Maioria dos jovens tem cáries, e adultos precisam de prótese dentária SAÚDE PÚBLICA

Mais de 61 mil morreram de calor na Europa no ano de 2022, diz estudo de Barcelona

Governo deve tirar brecha que dispensa licitação no saneamento

Otan anuncia acordo com a Turquia para adesão da Suécia

Censo eleva PIB per capita, mas tem lado negativo

Apuração de uma população menor que a estimada é um dado positivo para o PIB per capita, mas o crescimento mais baixo reduziu a oferta de mão de obra antes que o país tivesse a possibilidade de aumentar seu grau de desenvolvimento

Situação preocupa e faremos ‘o possível’ pela Avibras, diz Alckmin

Companhia em recuperação judicial tem ‘alta tecnologia’, ‘inteligência muito grande’ e engenharia ‘de boa qualidade’, afirma presidente

Mauro Cid é autorizado a ficar em silêncio durante depoimento à CPMI

Comparecimento de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro à comissão é dos mais aguardados por governistas por potencial de comprometer ex-presidente. Exemplo de lealdade dos amigos de verdade, em oposição aos delatores da ‘Vaza-Jato’ do bandido. Amigos são leais, bandido não tem amigos, tem cúmplices. Perseguições política ativa expõem a ditadura tamanho GG, vestida de democracia tamanho P

China à beira da deflação acentua fraqueza econômica

Os preços ao consumidor ficaram estáveis em termos anuais em junho, enquanto os preços ao produtor caíram 5,4%

Copel avança no processo de privatização, apesar de ruído com BNDES

Assembleia aprovou aumento do capital social, golden share, limitou o poder de voto a no máximo 10% e excluiu os dispositivos da lei das estatais

Estímulo dos EUA a biocombustível abre mercado para o Brasil

Brasileiros podem despontar como fornecedores de matéria-prima à indústria do país ou se beneficiar de preços melhores, diz Itaú BBA

Parte da história do agro a bordo de um trator

Veículo que está há três gerações na família é hoje utilizado para puxar o avião agrícola dos Machiavelli

Em assembleia, acionistas da Copel aprovam alteração no Estatuto Social da Companhia

Reforma tributária não garante menos disputas judiciais, afirmam especialistas

Suécia, Ucrânia, mais gastos militares: os pontos mais importantes da cúpula da OTAN, que começa nesta terça

Quem são os parlamentares da oposição que brilharam nos seis primeiros meses da legislatura

Lula deve assinar MP que recria bônus de produtividade do INSS nesta semana, diz Lupi

STF se equivoca quando assume “poder político” – Mas atua no uso do espantalho no poder

Governo quer reinserir “emenda Lula” na reforma tributária no Senado

STF foi muito além do “ativismo técnico” citado por Barroso, dizem juristas

Juiz concede liberdade provisória a hacker da “vaza jato”

Na esquerda, Fome atinge um terço dos colombianos, aponta novo relatório

Comparecimento de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro à comissão é dos mais aguardados por governistas por potencial de comprometer ex-presidente. (Valor) Exemplo de lealdade dos amigos de verdade, em oposição aos delatores da 'Vaza-Jato' do bandido já condenado. Amigos são leais, bandido não tem amigos, tem cúmplices.

Gilmar manda reabrir caso sobre gestão da Covid por Bolsonaro

Ministro afirma que arquivamento das investigações não poderia ter sido decidido pela justiça federal. (Folha) O poder da toga que usa o fantoche condenado para adentrar no poder executivo em suas ordenanças, se expõem em algumas das canetadas, que se fosse eleito de fato, jamais assinaria, tais como nas privatizações das Estatais, pelas quais tem leis garantidas de segurança, entre outras ordens, o espantalho disfarçado fica miúdo diante das ameaças do que já é condenado. Enquanto isso, Gilmar e Moraes vão além da fraude, se espremem de todos os lados buscando provas para incriminar Bolsonaro e não acha, criam narrativas sem provas, perseguição política ativa tamanho GG, vestida de democracia tamanho P. A CPMI irá virar pizza porque STF é cúmplice, apenas buscam adulterar provas, a pior pizza já feita na história do Congresso, aquele sabor de ranço podre, no futuro, será prato cheio para historiadores analisar o evento, que todo bom e honesto brasileiro assistiu ao vivo e sabe o que já foi exposto, inevitável em tempo das redes sociais, “e o Rei está NU”.