Acidente na PR-445 deixa motociclista ferido e motorista foge do local

Cambé, PR – Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta ocorreu por volta das 23h49 de terça-feira (11), nas proximidades do conjunto Ana Elisa em Cambé, na PR-445, deixando um motociclista gravemente ferido. O condutor da motocicleta, identificado apenas pelo primeiro nome de Rafael, seguia pela rodovia no sentido Cambé quando foi atingido por um carro de cor prata. O impacto foi tão forte que Rafael foi arremessado ao chão, ficando vulnerável a um possível atropelamento por outros veículos que transitavam na região.

Rapidamente, motoristas que presenciaram o acidente pararam seus veículos e sinalizaram o local para evitar novas colisões, até a chegada dos serviços de emergência. Equipes médicas do SAMU, do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do SIATE foram acionadas e prontamente se dirigiram ao local do acidente. Rafael, que apresentava um trauma torácico como principal lesão, recebeu os primeiros socorros, foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Universitário devido à gravidade dos ferimentos.

Infelizmente, o condutor do carro envolvido no acidente não parou para prestar socorro e deixou a cena do ocorrido. No entanto, uma parte do para-choque do veículo ficou caída na pista, o que ajudou na identificação preliminar do automóvel como sendo um modelo prata. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, relatou que estava saindo do trabalho e seguia no sentido Cambé pela rodovia. Ele afirmou ter presenciado o momento em que o motorista do carro parou brevemente, olhou para trás e seguiu seu caminho. Segundo a testemunha, o veículo em questão parece ser um Fiat Uno do modelo mais recente.

A motocicleta de Rafael, que foi arrastada por alguns metros após o impacto, sofreu apenas danos leves. Para evitar novos acidentes, uma equipe do Corpo de Bombeiros desviou o tráfego, orientando os motoristas a seguirem rotas alternativas temporárias. Além disso, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para coletar informações e investigar o ocorrido.

Acidentes como esse reforçam a importância de os motoristas seguirem as leis de trânsito e prestarem assistência às vítimas em casos de colisões. A fuga do motorista envolvido no acidente configura uma infração grave, sujeita a penalidades legais. A polícia solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o incidente entre em contato para auxiliar nas investigações.

É fundamental que todos os condutores redobrem a atenção e o respeito mútuo no trânsito, visando a segurança de todos os usuários das vias.