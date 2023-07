MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2023

Otan ignora pressão e rejeita entrada imediata da Ucrânia no bloco

Comunicado que encerra cúpula diz que futuro dos ucranianos é na aliança, mas convite só será formalizado quando país realizar reformas democráticas e de segurança. A Otan foi criada em 1949 como uma aliança defensiva entre os EUA e seus aliados europeus. O objetivo era dissuadir o bloco soviético de qualquer ataque militar. Para cumprir a missão, foi fundamental o Artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, que criou a organização. Ele determina que um ataque contra um membro será considerado um ataque contra todos, legitimando uma ação coletiva. COALIZÃO. Assim, se a Ucrânia entrar na organização, enquanto ainda trava uma guerra contra a Rússia, significa o envolvimento direto de todos os países da aliança no conflito. Por isso, todo o cuidado é pouco.(Estado)

Novo texto não terá mais brecha que dispensa licitação para estatais, o modo operante da corrupção já reconhecida, além é claro de beneficiar negociações temerárias no setor da construção. O Senado tem mais audiência que as TVs tradicionais, a participação e envio de mensagens tem se mostrado eficaz quanto a pressão popular nas suas decisões. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Taxa negativa é boa para o consumidor, mas nem sempre para a economia

Deflação é ponto para o governo, mas jogo está longe de uma vitória

Após ‘invasão chinesa’, Brasil perde R$ 52 bi em exportações

FMI vê crescimento de 3% para economia mundial

Deflação em junho aumenta a expectativa por queda nos juros

Relatório deve ficar pronto para votação até outubro

‘Não tenha dúvida de que o texto da Câmara vai ter de sofrer ajustes’

Pacheco nega ‘fatiamento’ de reforma; Braga será o relator

O GLOBO

IPCA de junho é resultado do trabalho do BC

Light: aumenta disputa entre credores e companhia

Amazon amplia vagas e parcerias para entregas no Prime Day

Petrobras leva calote de R$ 140 milhões em refinaria

Governo costura ‘saída honrosa’ para saneamento

Análise da Reforma Tributária levará dois meses, diz Pacheco

Para relator, novo imposto estadual gera ‘insegurança’

Lucro do FGTS fica em R$ 12,8 bilhões em 2022

Afinal, o que faz os economistas olharem o resultado com cautela?

País tem deflação depois de 9 meses, e mercado prevê corte de 0,25 nos juros

FOLHA DE S.PAULO

Lula diz que Campos Neto é ‘tinhoso’ e que taxa de juros precisa cair

Sem muito espaço para plantio, Sul avança na industrialização

‘O agronegócio ’ para Marina ,ruralistas dizem que precisam ‘ cacarejar ’ mais

Petrobras fecha contrato de R$ 56 bi com a Comgás

Proteção da Americanas contra credores é prorrogada

Empresa sofre com queda na geração de caixa e alta da despesa financeira

Reforma pode ganhar no Senado trava para alíquota de novo imposto

Mercado vê chance de IPCA ficar na meta em 2023 e corte de 0,25 ponto na Selic em agosto

Preços caem, e inflação de 12 meses é a menor desde 2020

VALOR ECONÔMICO

Varejo reage contra isenção a marketplaces, e ações do setor já são afetadas na bolsa

Entidade que representa as empresas brasileiras questionou Senacon e Correios sobre medidas contra fraudes

IPCA registra deflação, mas serviços resistem

Desempenho foi pressionado para baixo especialmente por dois grupos: transportes e alimentos

País tem 12 milhões de casas vazias

Entre as explicações para o fenômeno, especialistas apontam que a crise econômica levou à queda de renda da população e à devolução de imóveis comprados

Indicador projeta varejo estagnado em 2023

Índice Stone mostra queda de 4,2% no primeiro semestre após recuou de 0,1% em junho

Prévia do IGP-M mostra deflação

Após cair 1,95% em junho, indicador recua mais 1,29% este mês

Os dilemas da inovação no agro brasileiro

O setor é um dos mais dinâmicos da economia brasileira, mas inovar no campo também tem seus entraves

Gasolina, alimento e carro levam IPCA à deflação em junho

Taxa é a menor do ano, coloca inflação temporariamente na meta, mas é circunstancial e deve subir pressionada em especial por serviços

‘É serviços pressionados ao longo de todo o ano’

Para Luciana Rabelo, do Itaú, mercado de trabalho apertado ajuda a manter pressão sobre os preços

Triplicar ensino técnico daria ganho no PIB de até 2,32%, indica estudo

Levantamento do Itaú Educação e Trabalho projeta melhora de produtividade, renda e mercado de trabalho até para empregos menos qualificados

Marco impulsionou saneamento, diz estudo

Levantamento aponta investimentos de R$ 67,8 bilhões que, após concluídos, beneficiarão cerca de 31,5 milhões de pessoas

Choque de interesses ameaça plano de taxa global da OCDE

Regra inovadora para taxar gigantes da tecnologia enfrenta objeções de países como a Índia e tem aprovação duvidosa pelos EUA

Otan acena com filiação da Ucrânia, mas só após ‘condições cumpridas’

Líderes da aliança militar ocidental prometeram convidar Kiev para ingressar no bloco ‘quando os aliados concordarem e as condições tiverem sido cumpridas’

Críticas não afetam credibilidade do BC

Críticas do governo à atuação do BC são perda de foco do que realmente importa, como o aumento da produtividade

ABPA diz que prejuízo de R$ 21,7 bi por gripe aviária é superestimado

Segundo associação que reúne empresas de proteína animal, estudo da FGV Agro projeta pior cenário, algo pouco provável

Governo muda calendário de plantio da soja em MT

Período para plantio também mudou em outros importantes produtores, como Paraná e Rio Grande do Sul

Jornal Independente

GAZETA DO POVO