Motociclista envolvido em acidente na PR-445 falece no hospital

Cambé, PR – O motociclista Rafael Reis Sluboda, que foi gravemente ferido em um acidente na PR-445, infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Universitário. O acidente ocorreu quando Rafael seguia pela rodovia no sentido Cambé e foi atingido por um carro de cor prata. O impacto foi tão violento que o motociclista foi arremessado ao chão, colocando sua vida em risco diante do tráfego em movimento.

Após o acidente, testemunhas pararam seus veículos e acionaram os serviços de emergência. Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do SIATE chegaram rapidamente ao local para prestar os primeiros socorros a Rafael. Devido à gravidade do trauma torácico sofrido, ele foi imobilizado e transferido para o Hospital Universitário.

O condutor do carro envolvido no acidente, no entanto, optou por fugir do local sem prestar socorro. Parte do para-choque do veículo, que ficou caído na pista, auxiliou na identificação preliminar do automóvel como sendo um Fiat Uno prata, segundo relato de uma testemunha que presenciou o ocorrido. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para coletar informações e investigar o caso.

A motocicleta de Rafael sofreu apenas danos leves, sendo arrastada por alguns metros após a colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros desviaram o tráfego para evitar novos acidentes, enquanto a polícia coletava informações e orientava os motoristas.

Acidentes como esse destacam a importância de os motoristas respeitarem as leis de trânsito e prestarem assistência às vítimas. A fuga do condutor envolvido no acidente configura uma infração grave, sujeita a penalidades legais. As autoridades policiais pedem que qualquer pessoa que tenha informações relevantes sobre o incidente entre em contato para auxiliar nas investigações.

Nesse momento de luto, reforça-se a necessidade de os condutores redobrarem a atenção e o respeito no trânsito, visando a segurança de todos os usuários das vias. É fundamental promover uma cultura de responsabilidade e cuidado mútuo para evitar tragédias como essa.