BRANDT Brasil anuncia investimentos milionários em nova biofábrica de insumos biológicos para a agricultura em Cambé

Hoje trago uma notícia empolgante do setor agrícola. A BRANDT Brasil, uma empresa de inovação tecnológica focada em fisiologia, nutrição vegetal e tecnologia de aplicação, promoveu um evento para a imprensa no dia 12 de julho, em que apresentou seus projetos para os próximos anos e anunciou investimentos em um novo complexo na cidade de Cambé.

A empresa está planejando investir mais de R$ 100 milhões nos próximos cinco anos. Esses recursos serão destinados à construção de uma biofábrica, atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), registro de novos produtos e contratação de recursos humanos. Recentemente, a BRANDT adquiriu parte da empresa AgBio, especializada em biológicos, que será responsável pelo desenvolvimento das primeiras tecnologias da marca.

Os produtos que serão lançados nos próximos anos incluem soluções inovadoras para o controle de pragas, inoculantes de plantas e bioestimulantes. Todos esses produtos contêm microrganismos e formulações exclusivas da BRANDT, desenvolvidas pela AgBio. Atualmente, a empresa gera mais de 100 empregos diretos no Brasil.

A BRANDT Brasil é uma subsidiária da empresa agrícola líder norte-americana, a BRANDT, que atende agricultores em todo o mundo. Com uma história que remonta a 1953, a BRANDT desenvolve tecnologias avançadas de fisiologia vegetal, aplicação de produtos e bioproteção para diversas culturas. Presente em mais de 80 países, a empresa busca entregar resultados reais aos produtores por meio de tecnologias inovadoras.

Vamos dar uma olhada nos números impressionantes que a empresa pretende atingir. Com a operação da nova fábrica, estima-se a criação de 50 a 120 empregos diretos no primeiro ano. Durante a fase de construção, serão gerados mais 150 empregos diretos no canteiro de obras e cerca de 100 empregos indiretos por meio de terceirizados. A capacidade de produção da fábrica será de aproximadamente 3 milhões de litros, o que abrangerá uma área de aproximadamente 20 milhões de hectares.

O diferencial da biofábrica da BRANDT será o módulo de produção de biodefensivos, inoculantes e unidade formuladora. As formulações e microrganismos exclusivos serão desenvolvidos internamente pelo time de P&D da empresa. Em breve, teremos soluções biológicas com microrganismos, extratos de plantas e metabólitos selecionados, utilizando tecnologia de nanoencapsulamento.

Esses investimentos e projetos demonstram o compromisso da BRANDT Brasil em promover avanços tecnológicos e inovação no setor agrícola, contribuindo para o crescimento sustentável e eficiente da agricultura brasileira. Fiquem atentos às próximas novidades da empresa, que certamente terão um impacto positivo na produtividade e na saúde das plantas