Requisitos para fazer Inscrição do Encceja 2024: como participar?

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é uma iniciativa do Ministério da Educação que visa avaliar o conhecimento de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio em idade regular. O Encceja é uma oportunidade para que essas pessoas possam obter a certificação dessas etapas de ensino, desde que atendam aos requisitos estabelecidos pelo edital.

Para se inscrever, os candidatos precisam estar cientes dos requisitos exigidos pelo edital. Além de ter idade mínima, é necessário que o candidato atenda a outros critérios, como ter o número de CPF e um documento de identificação válido. O processo de inscrição Encceja 2024 é feito pela internet e é importante que o candidato preencha todos os dados corretamente para evitar problemas no dia da prova.

O Encceja é uma grande oportunidade para jovens e adultos que desejam concluir o ensino fundamental ou médio e assim melhorar suas chances no mercado de trabalho ou até mesmo ingressar em uma universidade. Por isso, é importante estar atento aos requisitos e prazos estabelecidos para a inscrição, para que possa se preparar adequadamente para a prova e alcançar seu objetivo.

Quem pode se inscrever

Tanto jovens quanto adultos que residem no Brasil ou no exterior, incluindo aqueles que se encontram privados de liberdade e não concluíram seus estudos na idade adequada, podem participar do Encceja.

Para obter a certificação nas modalidades oferecidas, é importante compreender os requisitos para cada uma delas: para a certificação do ensino fundamental, é necessário ter pelo menos 15 anos completos no dia da realização do exame, enquanto que para a certificação do ensino médio, é exigido ter pelo menos 18 anos completos na data do exame.

Encceja cobra taxa de inscrição?

O Encceja é um exame voluntário, portanto, não há cobrança de taxa para a inscrição. Os interessados devem se inscrever gratuitamente por meio do site oficial do Encceja, durante o período estabelecido pelo MEC.

Vale lembrar que é necessário possuir um registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), emitido pela Receita Federal, para realizar a inscrição.

Como funciona o exame

O Encceja é realizado uma vez por ano, em um único dia, com provas aplicadas pela manhã e à tarde. Cada prova objetiva contém 30 questões de múltipla escolha, totalizando quatro provas, além da redação, que deve ser desenvolvida no gênero dissertativo-argumentativo, tendo como tema uma questão relevante do ponto de vista social, cultural ou político.

Para obter o certificado, o candidato deve alcançar uma pontuação mínima de 100 pontos em cada prova objetiva e, para a redação, a pontuação varia de 0 a 10 pontos, sendo necessário atingir pelo menos 5 pontos para ser aprovado.

As áreas de conhecimento abordadas no Encceja são definidas com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):

Encceja ensino fundamental:

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação;

Matemática;

História e Geografia;

Ciências Naturais.

Encceja ensino médio:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Ao realizar o Encceja, os participantes podem obter a certificação do ensino fundamental, ensino médio ou uma declaração parcial de proficiência. Para compreender como funcionam as notas, é importante observar as seguintes regras:

Para obter a certificação, o candidato precisa alcançar o nível de proficiência 100 (cem) em todas as provas objetivas e obter uma pontuação igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos na redação.

Já para obter uma declaração parcial de proficiência, é necessário alcançar a nota mínima de 100 (cem) em uma ou mais das quatro provas objetivas, sem a necessidade de atingir esse mesmo nível em todas as provas.

Certificado do ensino médio com o Enem

Até meados de 2016, a certificação do ensino médio para aqueles que não concluíram os estudos no tempo convencional era realizada por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No entanto, segundo site do Encceja 2024, devido à abrangência que o Enem adquiriu como principal forma de ingresso em universidades brasileiras, por meio dos programas governamentais de incentivo à educação, o Ministério da Educação (MEC) decidiu transferir novamente a emissão da certificação do ensino médio para o Encceja.