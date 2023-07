MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2023

Ciclone deixa três mortos, feridos e 1 milhão sem energia no Sul e em SP

Em São Paulo, ventos derrubaram centenas de árvores e atrapalharam os pousos em aeroportos. O terceiro ciclone extratropical a atingir o Brasil em menos de um mês provocou estragos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo desde a noite de quarta-feira (12) (Folha)

Governo publica novos decretos de saneamento após acordo

Textos revogam regras anteriores, onde visava empresas estatais no processo sem licitação, o que depõem riscos de corrupção, no que levou à maior derrota de Lula do ano no Congresso. O governo do presidente Lula (PT) publicou, nesta quinta (13), os dois decretos com novas regras que alteram o marco do saneamento. Os textos foram publicados no Diário Oficial da União. Congresso se prepara para derrubar. Enquanto isso, assim como antes no poder do PT, problemas da saúde pública por falta de saneamento, continua, principalmente no Nordeste e Norte, onde o PT tem mais tempo nos governos regionais. (Folha)

Da ‘porteira para fora’, apagão na infraestrutura ameaça agronegócio

Salto da produção de grãos no país não é acompanhado por investimentos em logística. As margens da BR163 são dourados. Na rodovia por onde passa grande parte da safra de grãos do país, em Mato Grosso, o desperdício é visível a partir do milho que cai de caminhões que trafegam nas rodovias. (Folha)

Indígenas ganham R$ 10 mi ao ano com lavoura e pedágio em MT

No oeste de Mato Grosso, um grupo de cerca de 3.000 indígenas levanta cerca de R$ 10 milhões por ano plantando soja, milho e feijão e cobrando pedágio de veículos que atravessam por estrada… (Folha)

Ventania afeta operações nos portos de Paranaguá e Santos

Os portos de Santos, Paranaguá e Antonina sofreram restrições nas operações devido à intensidade dos ventos trazidos pela passagem de um ciclone extratropical pelo Sul. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Desenrola começa na 2ª e ‘limpará nome’ de 1,5 milhão

Entrevista Jader Filho: ‘A iniciativa privada não vai investir sozinha’

Haddad vê ‘ponto de equilíbrio’ para alíquota do IVA

Lula pede que construtoras respeitem novo padrão

Minha Casa para baixa renda está com cota esgotada em 15 Estados

Divergência sobre apoio à Ucrânia marcará cúpula UE-América Latina

Ciclone deixa 1 morto e 20 feridos no RS; em SP ventania causa 2 mortes

Governo do DF diz que decisão não foi democrática

Ministro afirma que governo não vai fechar as escolas cívico-militares

Laura Karpuska: A reforma

Fabio Giambiagi: Avaliação 1: O abono

O incômodo lembrete do Tesouro

O GLOBO

Governo desautoriza taxar usuários de internet

Reforma Tributária: Haddad vê alíquota abaixo de 25%

Novo decreto do saneamento mantém parte de pontos polêmicos

Caixa descarta Minha Casa para classe média este ano

Fazenda resiste a benefício para eletrodomésticos

Petrobras comprova dez de 81 denúncias de assédio sexual

Gol retoma voos entre Galeão e Congonhas em setembro

Governo tenta destravar Desenrola e vai priorizar dívidas bancárias

A fome ‘nascida da Era PT’ ainda assombra o Brasil

FOLHA DE S.PAULO

Petrobras confirma 10 casos de assédio sexual entre 81 denúncias

Novo programa Minha Casa, Minha Vida entra em vigor

Tesouro sugere limitar alta de piso de saúde e educação sob novo arcabouço

Gabinete militar propõe taxar internet, e ministro nega

Estaleiros de iates de luxo temem freio em negócios com IPVA previsto na tributária

Empresas aéreas e agências de viagem criticam reforma

Brasil só cumpre 1 das 3 metas para acabar com epidemia de HIV

Exposto: Barroso diz ‘derrotamos o bolsonarismo’, desgasta STF e vira alvo da oposição

VALOR ECONÔMICO

Fundos de crédito privado têm perdas de até 66% do patrimônio

Levantamento mostra que os fundos que mais sofreram tinham títulos de ao menos um dos pivôs da crise, Americanas e Light, e materializaram a perda com cotas negativas

‘Tempestade perfeita’ na área da saúde trava consolidação no setor

Após movimentar cerca de R$ 60 bilhões em 2021, transações somaram R$ 1,1 bilhão no 1º semestre

Ainda sob queixas, ou sem licitação e transparência anos contratos, decretos sobre saneamento podem liberar projetos. A expectativa é que um novo texto seja apresentado em agosto, assim que parlamentares retornarem do recesso

Núcleos indicam queda mais lenta do IPCA

Economistas ponderam que uma métrica específica, que guarda maior ligação com a ociosidade da economia e, portanto, com a política monetária, tem desacelerado bem mais devagar

Oposição quer deixar marca na reforma

Partidos oposicionistas contarão com a consultoria de juristas especializados na questão tributária e pretendem apresentar propostas conjuntas de ajustes no texto

Ciclone causa mortes e caos no sul do país

Fenômeno provocou estragos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, matou uma pessoa, derrubou árvores, causou inundação, deixou desabrigados e milhares de pessoas sem energia elétrica. Ciclone afeta agropecuária no Sul, paralisa portos e afeta aeroportos

Fenômeno arrasou áreas de produção de leite e de fumo no RS e em SC, além de causar a morte de uma pessoa e deixar milhares sem energia elétrica no interior gaúcho

Invasão chinesa no núcleo do mercado Tupiniquim. Shein começa a nacionalizar sua produção. Plataforma digital chinesa conta atualmente com 164 fábricas parceiras no Brasil, 114 delas em produção; a meta é chegar a 2026 com 85% das vendas nacionalizadas

O Chefe manda e Lula obedece e veta compra de energia solar excedente no MCMV

Dispositivo presente na MP poderia custar R$ 1 bi para os consumidores e deve ser revisto com Congresso e mercado, diz Jader Filho

Os recados sobre estatais no arcabouço

Autor da ideia diz que autorização para privatizar é uma espécie de garantia para ser usada em caso de necessidade

Indústria tem estagnação global, mas Brasil cai 4 posições no ranking

Produção brasileira recuou 1,2% no primeiro semestre e levou país para a 66ª posição entre 112 economias em levantamento do Iedi com base em dados da ONU

Núcleos sinalizam queda mais lenta do IPCA

Economistas alertam para desaceleração lenta de métricas mais ajustadas à ociosidade da economia

Vaiado, Barroso reage com críticas ao bolsonarismo, “derrotamos o bolsonarismo”

A verdade morde a língua, para expor o gosto do poder e dominar quase uma nação inteira. Partidários do ex-presidente reagem e ameaçam com pedido de impeachment; Pacheco diz que fala foi ‘infeliz, inadequada e inoportuna’

Saneamento deve ter projeto feito pelo Congresso

Ideia é entregar responsabilidade da proposta para o Legislativo e evitar resistências ao tema. O risco do STF colocar a raposa dentro do galinheiro e a corda romper nos projetos sem licitações, ou sem limites para roubar

China perde posto de maior fornecedor de bens dos EUA

México e Canadá aumentaram suas exportações para o mercado americano, beneficiados pelo ‘friendshoring’

Vale contesta jurisdição do Reino Unido em ação

Corte de Londres concluiu na quinta-feira (13) as audiências de ação movida por BHP contra mineradora brasileira por reparação de danos do desastre da barragem de Fundão

China adota regras mais flexíveis a serviços de IA

Um conjunto de 24 diretrizes, um dos primeiros do mundo a regulamentar a nascente tecnologia, entrará em vigor a partir de 15 de agosto

Nova geopolítica leva UE a estreitar cooperação com AL

Comissão Europeia anuncia recursos de 60 milhões de euros para projetos de energia, digitalização e redução da desigualdade

Lei do saneamento deixa lacunas, mas gera R$ 98 bi de obras

Passados três anos do novo marco, especialistas apontam frustração com ANA e falta de soluções para municípios mais precários. O caos da miséria, da saúde vem da falta de infraestrutura em saneamento básico, algo que na Era PT não trouxesse solução, a miséria, a pobreza, a fome só se ampliou.

Argentina ‘exporta’ crise pela fronteira uruguaia

Motoristas uruguaios dirigem cerca de 45 quilômetros para encher o tanque na Argentina por um terço do que pagariam em seu país

Alemanha alerta empresas contra dependência chinesa

Crescem as projeções de colheita recorde

Conab e IBGE elevaram suas estimativas para a produção brasileira no ciclo 2022/23, que será 16% maior que a da temporada anterior

Conab e IBGE elevaram suas estimativas para a produção brasileira no ciclo 2022/23, que será 16% maior que a da temporada anterior

Inflação arrefece nos EUA e ativos de risco globais avançam

Expectativa de que Fed está mais próximo do fim do ciclo de alta de juros derruba dólar e taxas dos Treasuries; bolsas têm alta

Bancos começam a renegociar dívidas no Desenrola

Programa do govermp começa a funcionar ena próxima segunda-feira

O que é herança digital e quem pode faturar com as redes sociais de pessoas que morreram? Brasil tem 15 projetos de lei sobre a questão: o primeiro é de 2022, mas nenhum deles foi votado no Congresso

Yuval Noah Harari: ‘Se não regulamentarmos logo a IA, a democracia, ‘na versão ditadura de quem toma o poder de ditar o que seja verdade e liberdade,’ será destruída

Conferência em Genebra que reuniu mais de 6 mil participantes e 100 palestrantes discutiu a necessidade de se prevenir os riscos de desemprego, ‘e do que seja’, desinformação e efeitos negativos sobre meio ambiente

Polarização política nas empresas é prejudicial para os lucros, mostra estudo

Autores de pesquisa nos EUA chegaram a uma amostra de 3.700 executivos, quase todos homens e brancos (89% e 88% do total), em 1.400 firmas das que integram o S&P 1500. Por outro lado, a observação das posições ideológicas garante segurança nos investimentos, reconhecendo como se comportam ambos os grupos.

Jornal Independente

GAZETA DO POVO

Barroso descarta urgência em ação contra reforma tributária

Barroso insulta a inteligência do brasileiro e ataca ‘mais’ da metade do país

Pacheco diz que Campos Neto será ouvido por senadores ‘reprovados em economia’, em 10 de agosto

Em audiência no Senado, advogados apontam violação de direitos de presos ‘políticos’, do 8 de janeiro

Barrados por Lula, escolas cívico-militares são raro caso de sucesso na educação nacional

Barroso já foi alvo de 2 pedidos de impeachment; requerimento têm sido arquivado por Senadores

Novos decretos do saneamento devem manter privilégio a estatais com contrato sem licitação, o mesmo que dizer: Livre para roubar

Educadores condenam decisão de Lula de barrar escolas cívico-militares

Apoiadores e agentes da ditadura da Nicarágua aproveitam política de Biden e se refugiam nos EUA

Congresso da UNE escancara a perseguição oficial ‘da ditadura’, a ideologias de direita

Dino quer criminalizar adversários políticos, diz especialista em liberdade de expressão

Governo diz que não vai taxar usuários de internet para financiar agência de cibersegurança

Líder da oposição no Senado repudia fala de Barroso em evento da UNE, ‘ficou exposto’

Biden autoriza mobilização de até 3 mil reservistas para reforçar flanco leste da OTAN

Principal imposto da reforma tributária não terá alíquota superior a 30%, diz Appy

A ruína do país em cinco letrinhas – Aliados contra o Brasil

MATÉRIA TOP

Decisão do governo Lula afeta menos de 15% das escolas militares do país

Para especialistas, fim do programa pode incentivar estados e municípios a adotarem o modelo.

VEJA COMO FICA O MODELO NO PARANÁ

Governador confirma que Estado do Paraná, vai incorporar escolas cívico-militares federais

O modelo foi implantado por lei na rede estadual em 2020 e as unidades foram transformadas após a votação das comunidades. Além da incorporação desses colégios, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) já planeja a ampliação do modelo, que pode chegar a cerca de 400 unidades a partir de 2024.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou nesta quinta-feira (13), em entrevista à Rádio CBN, que o Governo do Estado vai assumir o modelo cívico-militar nas 12 escolas administradas atualmente pelas Forças Armadas no Estado. O governo federal anunciou nesta semana que vai encerrar de forma progressiva o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. No Paraná, além dos 12 colégios sob responsabilidade das Forças Armadas, a rede estadual conta ainda com 194 escolas cívico-militares.

O modelo foi implantado por lei na rede estadual em 2020 e as unidades foram transformadas após a votação das comunidades, que referendaram o projeto. Além da incorporação desses colégios que ficam em Colombo, Lapa, Apucarana, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Rolândia e Ponta Grossa, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) já planeja a ampliação do modelo, que pode chegar a cerca de 400 unidades a partir de 2024..

Atualmente, das 2.109 escolas estaduais do Paraná, 194 são cívico-militares via PM e 12 via Forças Armadas. Segundo a Seed, 80% das escolas que passaram para essa modalidade aumentaram a nota na última avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Nós não discriminamos modelos de ensino. Não se pode colocar ideologia dentro do ensino. O Paraná é o estado que mais tem escola cívico-militar. Já anunciei que vamos aumentar para 400. Nós entendemos que a questão é puramente democrática. Se o pai quiser colocar em uma convencional, tem essa possibilidade, se optar por uma integral, também existe, e se quiser no modelo cívico-militar tem também. É um modelo que valoriza cidadania e o respeito”, afirmou.

Ratinho Junior também citou que o Estado alcançou a maior nota do Brasil no Ideb e que um dos objetivos é fazer do modelo estadual o melhor da América do Sul. “Não estamos discutindo ideologia, mas metodologia. Estamos aplicando tecnologia, ampliando o programa de merenda, incorporando novas estratégias educacionais, replicando aquilo que deu certo nos países mais avançados do mundo. Esse é o modelo que queremos”, complementou.

OUTROS TEMAS – O governador também falou sobre outros temas ligados ao Estado. Na área de infraestrutura, citou os lotes (1 e 2) da nova concessão que já estão com edital lançado, com investimentos previstos de mais de R$ 17 bilhões, e o trabalho para acelerar os próximos editais que ainda estão no Tribunal de Contas da União (TCU). Segundo o governador, a discussão envolve o lançamento deles e o modelo, se em dois blocos ou lotes individuais, a partir do primeiro semestre do ano que vem. Ele citou que os lotes que envolvem a região Oeste podem ser colocados na dianteira por causa da complexidade e da urgência das obras. “Já passou da hora de duplicar a BR-277 de Foz do Iguaçu a Curitiba”, afirmou Ratinho Junior.

O governador também falou sobre as obras de novo viaduto na BR-369, em Londrina, empreitada conhecida como Viaduto da PUC. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou na semana passada o resultado da análise da documentação e planilha de preços da empresa convocada. A empresa foi convocada após rescisão com o consórcio anteriormente contratado para elaborar os projetos e executar a obra, por não cumprimento de prazo contratual, entre outros critérios. “É um compromisso meu com a cidade, um pedido que foi feito logo que assumi, e que nesse segundo semestre começa a sair do papel”, completou.

Ainda nessa área, ele citou a duplicação da PR-151, nos Campos Gerais, que deve acontecer após um acordo de leniência de R$ 321.223.158,92 com a RodoNorte. “Já estão fazendo o projeto e vamos começar pelo trecho mais perto de Ponta Grossa”, acrescentou.

Outro assunto foi a reforma tributária. O governador disse que as empresas das vinte maiores potências econômicas do mundo demandam 250 horas/ano para resolver questões tributárias, enquanto no Brasil a média é 1000 horas/ano. “Houve um avanço na simplificação. Não teremos prejuízo no Paraná, até pelo potencial de consumo, que é muito grande, pode aumentar a arrecadação. Nós tínhamos uma preocupação em relação ao Conselho Federativo, com desigualdade de forças, mas resolvemos a questão. Foi uma vitória do Sul e Sudeste, encontramos mais equilíbrio para atender essa questão. E agora vamos lutar pelo Fundo Constitucional do Sul e Sudeste”, disse.

Ele ainda citou questões de saúde. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), vai repassar R$ 1,5 milhão por mês, por 48 meses, para auxílio de custeio do Hospital da Criança de Maringá, já praticamente finalizado. Ao todo, serão R$ 72 milhões destinados à unidade nesse período. Desde o início das obras em 2018, o Hospital já recebeu R$ 124,2 milhões repassados pela Sesa para a construção e aquisição de mobiliário da unidade. Com isso, a expectativa é de que os atendimentos comecem nos próximos meses.

(AEN/PR – 13/07/2023 – 12:00)