Denúncia oferecida pelo Ministério Público contra envolvidos em ato criminoso em colégio de Cambé

O Ministério Público do Paraná apresentou denúncia contra três pessoas acusadas de participar dos atos criminosos ocorridos no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, que resultaram na trágica morte de dois estudantes. Os denunciados enfrentam acusações de homicídio duplamente qualificado, com penas previstas de 12 a 30 anos de reclusão para cada crime. Os três já se encontram presos preventivamente, um em Pinhais, outro em Vitória de Santo Antão-PE, e o terceiro em Santo André-SP.

Segundo o Ministério Público, os denunciados teriam instigado e auxiliado o executor dos homicídios, que veio a falecer na prisão pouco tempo após sua captura. A influência exercida pelos denunciados teria ocorrido principalmente por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

Essa denúncia representa um importante passo na busca por justiça diante dessa tragédia que abalou a comunidade de Cambé. As investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do crime e responsabilizar todos os envolvidos.

É essencial que a sociedade reforce seu compromisso com a prevenção da violência e a promoção de um ambiente seguro nas instituições de ensino. Medidas de proteção e conscientização são fundamentais para garantir a integridade e o bem-estar dos estudantes, evitando a ocorrência de situações trágicas como essa.

Acompanharemos de perto o desenrolar do processo judicial e forneceremos atualizações à medida que mais informações estiverem disponíveis.