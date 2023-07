40ª edição dos Jogos Abertos de Cambé promete agitar a cidade com mais de 1.350 atletas

Na quinta-feira (13), teve início a aguardada 40ª edição dos Jogos Abertos de Cambé. Durante 13 dias de torneio, cerca de 1.350 atletas de 84 equipes do município e região se reunirão para competir em 12 modalidades esportivas, nos naipes masculino e feminino. A cerimônia de abertura, realizada no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, marcou o início do evento e contou com a presença entusiasmada da população.

As modalidades que serão disputadas incluem basquete, beach tennis, cabo de guerra, escalada, futsal, handebol, jiu-jitsu, kickboxing, sinuca, taekwondo, truco e vôlei. Os jogos acontecerão em diversos espaços esportivos da cidade, distribuídos ao longo dos 13 dias de competição. A programação completa pode ser conferida abaixo.

A secretária de Esportes e Lazer, Telma Gamba, expressou grande expectativa para o início da competição e fez um convite especial à população. “É um momento especial, pois nossos Jogos Abertos estão celebrando 40 anos. Queremos comemorar juntos com todas as equipes e a comunidade esse grande evento esportivo em nossa cidade.”

O clima de competição, superação e espírito esportivo contagiará Cambé nos próximos dias, enquanto os atletas demonstram suas habilidades e competem pelo reconhecimento e pela vitória em suas respectivas modalidades. A presença da população é fundamental para apoiar e incentivar os competidores, tornando essa edição dos Jogos Abertos de Cambé ainda mais especial.

Acompanhe de perto as emoções e resultados desses jogos repletos de talento e dedicação. Torcemos para que todos os atletas tenham um desempenho brilhante e aproveitem ao máximo essa festa do esporte em nossa cidade.

Programação completa

Basquete

De 14 a 24/07, a partir das 19h30

Ginásio de Esportes da Praça São Paulo (Rua Pará, 490)

Beach Tennis

14, 15 e 16/07, a partir das 19h na sexta-feira e das 09h no sábado e domingo

Batel Beach Sports (Rua Rio Paraná, 1835)

Cabo de guerra

19/07, a partir das 19h

Ginásio de esportes do Cambé II (Rua da Ermida, 465)

Escalada

15/07, a partir das 14h15

Centro de Treinamento de Escalada Esportiva de Cambé, no Estádio José Garbelini (Avenida José Bonifácio)

Futsal

De 14 a 26/07, a partir das 14h nos domingos e a partir das 19h30 nos dias da semana

Ginásio de Esportes João de Deus Almeida (Rua Carlos Sawade, 186) e Ginásio de Esportes do HTC (Rua Pio XII, 51)

Handebol

De 14 a 23/07, a partir das 14h nos domingos e a partir das 19h30 nos dias da semana

Ginásio de Esportes João de Deus Almeida (Rua Carlos Sawade, 186)

Jiu-jitsu

15/07, com pesagem a partir das 08h e competições a partir das 15h

Ginásio de Esportes João Afonso dos Santos (Rua Rio São Francisco, 420-534)

Kickboxing

16/07, com pesagem a partir das 08h e competições a partir das 13h

Ginásio de Esportes João Afonso dos Santos (Rua Rio São Francisco, 420-534)

Sinuca

18/07, a partir das 19h

Coronnel Bar (Rua Dalto, 1.150)

Taekwondo

22/07, com pesagem a partir das 08h e competições a partir das 13h

Ginásio de Esportes José Ajala Manoel (Rua Amadeu José de Souza, 10)

Truco

20/07, a partir das 19h

Coronnel Bar (Rua Dalto, 1.150)

Vôlei

De 14 a 25/07, a partir das 14h nos fins de semana e a partir das 19h30 nos dias da semana

Ginásio de Esportes João Afonso dos Santos (Rua Rio São Francisco, 420-534)