Brasil: Por que são uma estrela em ascensão nos eSports?

No fim de semana, a LOUD se tornou a primeira equipe campeã do Valorant Challengers Américas. No entanto, essa não é a primeira vez que um time brasileiro se destaca no cenário de eSports. Quer entender por que o Brasil é tão forte nesse mercado? Se sim, veio ao lugar certo! Continue a leitura para entender mais.

Os eSports, ou esportes eletrônicos, emergiram rapidamente como um fenômeno global, cativando milhões de fãs e atletas desde o início dos anos 2000. Essa forma dinâmica e moderna de cenário jogo se transformou em cenário extremamente competitivo. Com a ascensão de jogos como League of Legends CS:GO, DOTA2 e até mesmo Valorant, surgiram equipes profissionais, torneios internacionais e bases de fãs apaixonados. E uma nação em particular emergiu como uma potência: o Brasil.

Equipes brasileiras dominam o cenário do Valorant

Entre as conquistas que levaram o Brasil à vanguarda do Valorant desde que o jogo saiu do beta, as vitórias e participações incríveis da equipe LOUD Gaming devem ser mencionadas. No ano de 2022, este time brasileiro venceu o Valorant Champions 2022, conquistando o título de campeões mundiais. E, mais recentemente, conquistaram o título no Valorant Champions Tour (VCT) Americas, se tornando a primeira equipe da história a ganhar o campeonato.

Em suas aparições nos torneios principais, a LOUD exibiu um forte poder de fogo. Eles trouxeram habilidades excepcionais e estratégias para a mesa. Com nomes importantes como Erick “aspas” Santos e Matias “Saadhak” Delipetro, triunfaram sobre grandes adversários, como a NRG, para reivindicar seus títulos.

Além da equipe como um todo, outros jogadores também se destacaram ao longo dos últimos anos, como Bryan “pANcada” Luna e Gustavo “Sacy” Rossi, jogadores da Sentinels. O crescimento brasileiro nesse cenário é tão grande que é possível encontrar sites de apostas games com ofertas em partidas ao vivo e, inclusive, com opções como First Blood, Pistol Round e quais os vitoriosos em cada mapa.

PainGaming, Kabum e INTZ: times brasileiros marcam presença no Worlds

O Campeonato Mundial de League of Legends (LoL), ou simplesmente “Worlds”, é sem dúvida um dos eventos mais prestigiados e aguardados do calendário dos eSports. Com milhões de espectadores, times de todo o mundo se encontraram para mostrar sua força e habilidade. E o Brasil marca presença na competição quase todos os anos.

A INTZ foi um dos primeiros times brasileiros a se classificar para a fase principal do Worlds. Logo na etapa de grupos, acabaram disputando partidas contra alguns dos maiores times da época. Entretanto, conseguiram garantir uma vitória contra os campeões da LPL, EDward Gaming, até então invicto.

A equipe retornou aos palcos do campeonato também em outros anos, mas sem bons resultados. E, embora não tenham passado da fase de grupos, a atuação da INTZ no World 2016 aqueceu o cenário brasileiro.

A representação da região se expandiu, principalmente, em 2018, com a classificação da Kabum! eSports e da própria INTZ no mundial. Além das equipes, jogadores brasileiros também ficaram conhecidos no cenário do LoL, inclusive o próprio Gustavo “Sacy” Rossi, antes de abandonar o jogo e se profissionalizar no Valorant.

E enquanto as equipes do Brasil enfrentaram desafios no cenário internacional, a região mostrou imenso crescimento e melhoria ao longo dos anos. Há, inclusive, academias exclusivas para quem quer aprender a jogar League of Legends de maneira profissional.

CS:GO: O Brasil já foi a maior potencial do cenário

A presença do Brasil no mundo do Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) tem sido notável. Desde 2003, o país tem um dos melhores times de futebol de todos os tempos: o MiBr. Liderado por jogadores lendários como FalleN, fer e coldzera, o MIBR alcançou inúmeros sucessos, incluindo vitórias em torneios de prestígio como ESL One Cologne e ESL Pro League. Seu estilo de jogo agressivo e brilhantismo tático atraíram fãs ao redor do mundo. Mesmo agora, depois de quase 20 anos, esses jogadores ainda são alguns dos mais reverenciados do CS:GO.

Outra equipe brasileira de destaque é a FURIA Esports. Fundada em 2017, a FURIA rapidamente ganhou destaque com seu estilo de jogo agressivo e imprevisível. Eles chamaram a atenção por superar as expectativas de forma consistente e alcançar resultados notáveis em torneios internacionais. A ascensão da FURIA atingiu seu ápice na 11ª temporada da ESL Pro League 2020, onde terminou em segundo lugar.

Além destas equipes, o Brasil testemunhou também o surgimento de várias outras equipes talentosas no jogo. Team oNe, Santos e-Sports e BOOM Esports estão entre as organizações notáveis que mostraram o talento brasileiro no cenário competitivo de CS:GO.

Jogadores brasileiros de CS:GO também deixaram sua marca individualmente. Jogadores como FalleN, coldzera e Felps não apenas alcançaram um tremendo sucesso com seus respectivos times, mas também ganharam elogios como alguns dos melhores jogadores do mundo. Fallen foi até considerado a Personalidade do Ano em eSports pelo eSports Industry Awards em 2016.

O Brasil nos eSports – Nasce uma Estrela

O Brasil não é uma “estrela em ascensão” na indústria de eSports. Pelo contrário. O país passou os últimos 20 anos provando repetidamente que é um dos melhores quando se trata de jogos online.

Desde suas atuações notáveis em jogos como League of Legends até seus triunfos em torneios internacionais em Valorant e CS:GO, times e jogadores brasileiros sempre mostraram suas habilidades e deixaram sua marca no cenário global.

O sucesso do Brasil nos eSports pode ser atribuído a vários fatores-chave. A cultura de jogo apaixonada do país promoveu uma forte comunidade de jogadores e fãs dedicados. Esse ambiente incentiva o desenvolvimento de talentos, o trabalho em equipe e o impulso competitivo. Os fãs brasileiros marcam presença em diversos eventos, sejam eles dentro ou fora do país.

Além disso, estabelecimento de ligas competitivas, como a CBLOL, proporciona uma plataforma estruturada no país. Os times aprimoram suas habilidades e competem contra adversários de alto nível. Os investimentos em instalações de treinamento, corpo técnico e desenvolvimento de jogadores elevaram ainda mais o profissionalismo e a competitividade dos eSports brasileiros.

E, a cada vitória, desempenho inovador e reconhecimento internacional, o Brasil solidifica sua posição como uma potência no cenário dos eSports.