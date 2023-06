MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2023

Relator sofre pressões para incluir na reforma a desoneração da folha

Empresários e parlamentares de setores mais críticos ao texto também pediram ao deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) que mantenha isenção sobre itens da cesta básica.Em reunião de empresários e parlamentares envolvidos com a reforma tributária, o presidente da Associação Brasileira dos Supermercados (Abras), João Carlos Galassi avisa, que se a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do setor de supermercados for de 25%, como se especula para a taxação-base do novo regime tributário, os preços nas gôndolas podem aumentar. “Haveria 111% de aumento na cesta básica. O IVA hoje do setor é de 12%, já unificando os produtos desonerados. Temos dados para mostrar que, se o setor tiver alíquota acima de 12%, haverá aumento da tributação da alimentação da população”, disse Galassi. Hoje, a incidência de tributos sobre a cesta básica – hoje, esses itens são isentos. (Estado) Dívida pública do País sobe e vai a 73,2% do PIB

A dívida pública brasileira teve leve oscilação para cima em abril. Dados divulgados pelo Banco Central |(BC) ontem mostram que a Dívida Bruta do Governo-Geral alcançou R$ 7,456 trilhões. (Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

BlackRock mostra otimismo com o Brasil, mas vê populismo como risco

Inflação parece ter atingido o pico, diz especialista

Desemprego cai a 8,5% em abril e País tem 9,1 mi sem trabalho, diz IBGE

Petrobras avalia explorar gás na Bolívia, diz Prates

Mexida no ICMS faz a gasolina subir em quase todo o País

No primeiro bloqueio de verba do atual governo, Cidades perde R$ 691 mi

Para Haddad, sistema atual é um ‘caos’ e uma ‘colcha de retalhos’

Cesta básica vai aumentar 111% com nova alíquota, diz setor supermercadista

O GLOBO

Apesar de corte a distribuidoras, gás está mais caro em 9 estados

BRF vai receber R$ 4,5 bi de Marfrig e fundo árabe

Construtoras da Lava-Jato voltam a poder prestar serviço para Petrobras

Guarulhos enfrenta problemas operacionais

Prazo para Changi pagar outorga do Galeão acaba sem resposta para crise

Relator do arcabouço no Senado quer retirar Fundeb do texto

Governo pode ter ‘extra’ de R$ 54,2 bi em 2024

Criação de vagas com carteira DESACELERA, e país gera 180 mil postos

Mercado menos pressionado

Presos políticos, execuções e tortura, a face da Venezuela real

Pressionado, governo libera R$ 1,7 bilhão a mais em emendas

Lira culpa governo por crise política: ‘Insatisfação geral’

FOLHA DE S.PAULO

Bolsa sobe 3,74% em maio; dólar avança 1,7% no mês, para R$ 5,07

BC será mais agressivo no corte de juros do que o mercado prevê, diz XP

Venda de carro novo cai 30%à espera de pacote

Câmara aprova MP do Bolsa Família; texto vai ao Senado

Brasil abre 180 mil empregos formais em abril, diz Caged

Com baixa procura por vaga, desemprego fica estável

Moraes avaliza retomada de estudos e análises para a construção da Ferrogrão

Confusão tributária muitas vezes é proposital e ação de lobby, diz Haddad

Senadores querem mexer em Fundeb e gasto extra em2024

Planalto atua para reduzir influência de governadores no Minha Casa

BNDES cria linha de crédito de R$ 30bi para estados e municípios investirem

VALOR ECONÔMICO

Falências demoram em média 16 anos no país e devolvem pouco aos credores

De acordo com estudo inédito da ABJ, a partir de 6.269 processos do Estado de São Paulo, apenas 6,1% do passivo é pago após tanto tempo de espera

BRF receberá R$ 4,5 bilhões da Marfrig e Salic

Segundo estimativas de especialistas, a injeção dos investidores pode gerar para a BRF uma economia anual em torno de R$ 500 milhões em despesas com juros

Inteligência artificial

IBM dá outro passo com o WatsonX, sua plataforma de IA generativa, que estará disponível em julho

Hospitais passam a investir em faculdades de medicina

Sírio-Libanês, BP-Beneficência Portuguesa, Moinhos de Vento e Rede D’Or já estão com projetos em andamento para criar, inicialmente, graduações na área da saúde e na sequência medicina NOTA: Em residência sempre conta com o SUS, pelo número de atendimento, não faltam camundongos humanos para experiências. E a ética? Segue a prática da mesma que convem a política colonialista dos poderes.

Até 98% das cidades vão ganhar com reforma tributária, diz estudo

Nenhum Estado teria perda de arrecadação, segundo pesquisa do Ipea

Cenário favorável começa a frear inflação no atacado

Queda de custo de produção e retomada das cadeias globais favorecem recuo, mas economistas projetam que repasse ao consumidor será gradual

Dívida pública volta a subir, sob efeito de juros mais altos

Indicador soma R$ 7,5 trilhões e vai a 73,2% do PIB em abril, com crescimento da economia segurando aumento maior

Despesa com subsídio creditício cai mais metade nos primeiros 4 meses

Gasto ligado a PSI e BNDES de janeiro a abril soma R$ 674 milhões, ante R$ 1,5 bi em igual período de 2022

Refinarias alegam perda com ICMS sobre a gasolina

Setor privado estima recolhimento entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,8 bilhão e possível aumento de preços

Câmara dos EUA aprova pacto que suspende teto da dívida

Projeto de lei ainda tem de ser votado no Senado antes de ser promulgado por Biden para evitar um calote

Dados apontam forte desaceleração da China

Fraco crescimento agrava o problema do desemprego, em especial entre os jovens graduados do ensino superior, que cada vez mais começam a buscar oportunidades fora da China

Defesa de Maduro por Lula racha cúpula sul-americana

Os erros de Lula estão desenhando uma trajetória que une o antiamericanismo tosco à afinidade com regimes autoritários