Antônio Pestana, de 72 anos, que sofreu graves queimaduras enquanto preparava um chá, na última quinta-feira (5), morreu na manhã desta segunda-feira (9), no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Universitário de Londrina (HU). Ele estava internado desde então.

Segundo a unidade, a vítima sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau em cerca de 40% do corpo.

O caso aconteceu no Jardim Ana Rosa. Segundo informações, o idoso, que era cadeirante, estava preparando chá, quando utilizou um pano para retirar a chaleira, ateando fogo no tecido. Com as chamas, o homem se assustou e acabou caindo da cadeira de rodas sobre o pano em chamas.

Segundo o sargento Marafon, do Corpo de Bombeiros, Antônio morava sozinho e recebia visitas esporádicas da esposa. A casa não foi danificada.