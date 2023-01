O governador Carlos Massa Ratinho Junior nomeou nesta segunda-feira (9) o coronel Sérgio Almir Teixeira para o comando da Polícia Militar do Paraná. Nascido no dia 22 de janeiro de 1972, em Cascavel, no Oeste, o novo comandante tem um histórico de 35 anos de atuação na corporação e é o primeiro negro a assumir o maior posto da PM em 168 anos. Ele substitui o coronel Hudson Leôncio Teixeira, novo secretário de Segurança Pública. A cerimônia solene com apresentação da tropa aconteceu na Academia Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais.

Teixeira é graduado em Direito e Educação Física e possui uma extensa formação nos cursos da Polícia Militar. Antes de assumir a nova função, ocupava o cargo de comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar (região Oeste e Sudoeste do Estado), com sede em Cascavel.

“Ele foi escolhido pela sua competência, pelo seu histórico de trabalho, eficiência e educação, mas a escolha também tem um simbolismo. Ele teve o bisavô escravo e agora chega ao maior posto da Polícia Militar. O Brasil tem que prestigiar todas as suas etnias. Para nós é motivo de muita alegria”, disse o governador.

Ele também destacou os avanços na gestão da Polícia Militar. “No início de 2019, afirmei que o nosso governo teria a missão de reestruturar a PM e investir em mais equipamentos, mais viaturas, mais servidores e mais condições de combater o crime organizado. Com muita honra e apoio de grandes militares, conseguimos concluir essa primeira missão com muito sucesso. Compramos BMWs, novas armas e coletes balísticos, reestruturamos a Patrulha Rural, combatemos com muita rigidez o crime organizado, principalmente o novo cangaço, temos viaturas mais inteligentes, novos equipamentos tecnológicos, e desenvolvemos programas que em breve tornarão a segurança pública ainda mais eficiente”, afirmou o governador.

Ratinho Junior ainda citou a contratação de mais três mil policiais militares, que estão em formação e a partir de 2023 vão ajudar a patrulhar as 399 cidades do Paraná. “Temos os melhores quadros do Brasil nessa gestão e estamos prontos para os próximos desafios, para ampliar o controle nas fronteiras e divisas e levar tranquilidade para os paranaenses que moram nas grandes cidades ou nas áreas mais afastadas. Ficou no passado aquele tempo em que policial militar tinha que empurrar viatura e trabalhar com equipamento de segunda mão. Hoje temos as melhores tecnologias, drones, helicópteros, viaturas novas e semiblindadas, e, principalmente, profissionais treinados e capacitados para enfrentar qualquer situação”, complementou.

Além do apoio à PM, ele reforçou a integração das forças de segurança no Paraná. “Realizamos grandes projetos, como a Cidade da Polícia, o Projeto Falcão, com aeronaves equipadas com tecnologia de ponta, e o Olho Vivo, com milhares de novas câmeras mapeando as cidades. Construímos 16 unidades prisionais, criamos a Polícia Penal e pusemos ponto final no problema de presos em delegacias, atrapalhando o trabalho da Polícia Civil”, complementou.

NOVO COMANDANTE – Segundo o coronel Sérgio Almir Teixeira, sua atuação no comando da PM terá foco na continuidade do que já era realizado na gestão anterior. “Eu já participava do comando da Polícia Militar em Cascavel. Tudo que foi implementado recentemente contou com a minha participação, então a missão é de continuidade. Agora o coronel Hudson está à frente da Secretaria de Segurança Pública e nós vamos continuar implementando o que se iniciou nessa gestão. Certamente a Polícia Militar vai crescer”, ressaltou.

Nos próximos anos, o novo comandante terá como foco a ampliação de treinamentos de profissionais da Polícia Militar, tornar os concursos públicos periódicos para recompor quadros e estruturar os batalhões. “Mesmo assumindo diante de um contexto nacional complicado, me preparei a vida toda para esse momento. E temos respaldo do governador Ratinho Junior e do secretário de Segurança Pública para atuar com muita serenidade e competência”, afirmou.

Como oficial, Teixeira atuou em setores que envolvem gestão de pessoas, planejamento, inteligência e comandos de tropa, na Academia Policial Militar do Guatupê, nos 6º e 14º Batalhão de Polícia Militar e no Batalhão de Polícia Rodoviária. Entre as condecorações recebidas, estão as medalhas Policial Militar de Bronze, Prata e Ouro; a de heróis da Cavalaria; as medalhas de Mérito do 5º Comando Regional de Polícia Militar e do 6º Batalhão de Polícia Militar (Sentinelas do Oeste); a do 19º Batalhão de Polícia Militar; e a Sentinelas do Sudoeste (3º BPM).

ANTIGO COMANDANTE – O coronel Hudson Leôncio Teixeira, que comandou a PM de fevereiro de 2021 e até ser nomeado secretário de Segurança Pública do Estado, destacou a honra de comandar a corporação. “Pra mim foi motivo de muita honra comandar a Polícia Militar, buscamos uma polícia de proximidade e respeito, com políticas de inclusão social .Tenho certeza que o coronel Teixeira vai dar sequência aquilo de bom que foi feito”, afirmou.

Na cerimônia, o governador citou os trabalhos realizados pelo ex-comandante. “Hudson é um oficial que se destacou ao longo de toda a sua vida profissional, demonstrando sempre um alto grau de comprometimento com a causa pública, incentivando seus pares pelo exemplo de suas ações, deixando seu legado registrado na história da Polícia Militar do Paraná. Dentre suas características, destaco sua lealdade, responsabilidade, retidão profissional, honra, integridade moral, sinceridade e, além disso, a amizade”, afirmou Ratinho Junior.

PRESENÇAS – O evento contou com a participação do vice-governador Darci Piana; do chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; dos secretário de Cidades, Eduardo Pimentel e de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; do deputado estadual Alexandre Amaro; do chefe da Casa Militar, tenente-coronel Sérgio Vieira Benício; do diretor-geral da Secretaria de Estado da Segurança Pública, coronel Adilson Luiz Lucas Prüsse; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior; do delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach; do diretor-geral do Detran-PR, Adriano Furtado; e demais autoridades.