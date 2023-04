Câmara de Cambé aprova projeto para combate à Dengue na cidade

Na última segunda-feira (03/04), a Câmara de Vereadores de Cambé aprovou em primeira votação um importante projeto para combate à Dengue na cidade. A proposta consiste na alteração da Lei Complementar 54/2020, o Código de Posturas do Município de Cambé, que dispõe sobre a limpeza de lotes e edificações.

Com a mudança, os proprietários terão um prazo de até 5 dias para limpar seus terrenos ou lotes, em vez dos 10 dias previstos anteriormente na lei. A alteração visa combater o possível surto de dengue que a cidade enfrenta, com 21 bairros em situação de risco, de acordo com dados divulgados pelo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) em 21 de março.

Durante a sessão, o presidente da Câmara, vereador Tokinho, enfatizou a necessidade de tomar providências para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença. Segundo ele, a cidade está sofrendo com um possível surto de dengue por conta do número de criadouros ativos do mosquito, o que requer ações imediatas.

O projeto agora segue para segunda votação e posterior sanção do prefeito municipal. A expectativa é que a medida entre em vigor o mais breve possível, para que os proprietários de terrenos e lotes possam tomar as providências necessárias e colaborar com o combate à Dengue na cidade.

O poder público de Cambé está empenhado em combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti e conscientizar a população sobre a importância da prevenção da Dengue. A mudança na lei de limpeza de lotes e edificações é uma importante medida para alcançar esse objetivo e proteger a saúde dos cidadãos da cidade.